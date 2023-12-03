ЧП и криминал
03.12.2023, 18:02

Ушедший из дома попечения 49-летний Марк найден

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Kenno Soo | Delfi Meedia

Полиция сообщил, что 49-летний Марк, который покинул дом попечения, расположенный недалеко от Лехтсе в волости Тапа, благополучно вернулся. С ним все в порядке.

Марк покинул дом попечения около 11 утра в воскресенье, его местонахождение было неизвестно. Полицейские прочесали окрестности в его поисках. Поздно вечером в воскресенье стало известно, что мужчина вернулся в дом попечения самостоятельно.

Марк

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