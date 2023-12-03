Полиция просит помощи в поисках ушедшего из дома попечения 49-летнего Марка
Полиция просит помощи в поисках 49-летнего Марка, который покинул дом попечения, расположенный недалеко от Лехтсе в волости Тапа.
Марк покинул дом попечения около 11 утра в воскресенье, его местонахождение неизвестно, и связаться с ним не удается. Неизвестно, в каком направлении Марк отправился, но собранная на данный момент информация позволяет предположить, что он мог направиться в Таллинн. Полицейские продолжают прочесывать окрестности в его поисках, а также проверяют близлежащие железнодорожные станции.
Марк высокого роста и худощавого телосложения. Его одежда неизвестна, но он мог быть одет в темную одежду и шапку-ушанку.
Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении Марка или видел его, позвонить по телефону 112.
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