Полиция просит помощи в поисках ушедшего из дома попечения 49-летнего Марка

Марк покинул дом попечения около 11 утра в воскресенье, его местонахождение неизвестно, и связаться с ним не удается. Неизвестно, в каком направлении Марк отправился, но собранная на данный момент информация позволяет предположить, что он мог направиться в Таллинн. Полицейские продолжают прочесывать окрестности в его поисках, а также проверяют близлежащие железнодорожные станции.

Марк высокого роста и худощавого телосложения. Его одежда неизвестна, но он мог быть одет в темную одежду и шапку-ушанку.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении Марка или видел его, позвонить по телефону 112.

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