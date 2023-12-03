ФОТО | Наконец-то рождественское настроение: в Нарве зажгли первую свечу Адвента

Сразу после зажжения свечи на Петровской площади выступили тандемный хор нарвского Дома эстонского языка и танцевальный коллектив Jun-Ost. Традиционно посмотреть на праздничное событие пришло много горожан.

Утром с Петровской площади были эвакуированы 15 автомобилей, так как в этот день, 3 декабря, до 17:00 площадь была закрыта. Представители властей пытались дозвониться до водителей, но не смогли. Все машины находятся на штрафстоянке в Нарве по адресу Soldina 3g.