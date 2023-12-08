Сбежала из тюрьмы открытого типа: полиция по-прежнему разыскивает 31-летнюю Кристину

Тюрьма открытого типа — это расположенное за пределами основной тюрьмы отделение, из которого заключенные могут выходить на улицу для работы, учебы и кратковременных поездок без надзора и должны возвращаться к установленному сроку.

Кристина среднего телосложения, рост около 164 см. У нее длинные каштановые волосы. Отличительные черты - легкое косоглазие и шрамы на лбу, на левой стороне лба - белый горизонтальный шрам длиной около 3 см. Кроме того, у нее есть шрамы на внутренней стороне обеих рук, сверху на левой руке и шрам на левом плече около 2 см.

При выходе из тюрьмы открытого типа она была одета в черную короткую куртку, черные брюки, фиолетовую шапку (Helly Hansen), у нее был светлый шарф, черная сумка через плечо и синие ботинки с белой подошвой.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Кристины, просят немедленно связаться с полицией по телефону 112 или с тюремной службой по телефону 5666 3892.

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