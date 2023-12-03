Eesti 200 хочет увеличить финансирование школьного питания в столице

Eesti 200 предлагает повысить цену школьного питания в Таллинне с 1,8 до 2,5 евро на одного школьника, для чего потребуется семь миллионов евро в год. В качестве источника финансирования для этого Eesti 200 видит сокращение сумм, запланированных на проектирование и строительство Таллиннской больницы на следующий год.

Eesti 200 также хочет использовать средства, предназначенные на проектирование Таллиннской больницы, на создание ставок школьных психологов в каждой из 58 общеобразовательных школ Таллинна, хотя бы на неполный рабочий день, и обеспечить им достойную и мотивирующую зарплату. В следующем году на это потребуется чуть больше миллиона евро.

Третье предложение Eesti 200 касается школы Хийу: на ремонт нового помещения просят 300 000 евро. Еще за 300 тысяч евро хотят построить дополнительные тротуары, чтобы обеспечить безопасное передвижение детей Нымме на стадион Хийу для занятий физкультурой. Деньги на это можно было бы найти за счет ликвидации Таллиннского полицейского оркестра.

Помимо 14 собственных предложений, Eesti 200 вместе с другими оппозиционными партиями представила 13 предложений по изменению бюджета.

Фракции оппозиционных партий совместно хотят в бюджете города на следующий год, например, выделить деньги на повышение зарплат учителям и на ускорение перехода на эстоноязычное образование, а также возложить на город ответственность за содержание тротуаров и развитие общественного транспорта.

Срок внесения поправок в бюджет Таллинна на следующий год - понедельник.

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