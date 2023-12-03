Медиаэксперт о коммуникации премьер-министра: хочется сказать „Остановите, Вите надо выйти!“(28)
Жители Эстонии понимают, что с госбюджетом все плохо, но высказывания премьер-министра Каи Каллас портят отношение людей, считает медиаэксперт Павел Иванов.
„Понятно, что с бюджетом в стране все плохо. Это понятно всем за исключением тех, кто считает что виноваты украинские беженцы и милитаризация Эстонии. Вроде бы народ все понимает, но тут на сцену выходит Кая Каллас и говорит самые неподходящие вещи. Из серии: „У меня тоже отец пенсионер, и он справляется“. Оказывается, по ее мнению, и нарвитянам не надо ездить в Ивангород, и народ у нас в кризис справляется лучше, чем до него“, – сказал Павел Иванов в веб-передаче „Прямой эфир из Дома новостей“, сообщает Rus.ERR.
„Это портит отношение. По части коммуникации премьер-министра хочется сказать: „Остановите! Вите надо выйти!“ – добавил он.
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