Сергей Вакуленко: Индии и Китаю особо не у кого покупать нефть, кроме России

- Во-первых, Россия почти год просуществовала без всякого ценового потолка, и самые большие проблемы у России были, когда никакого ценового потолка не было. Это апрель-май 2022 года, когда не было никакого эмбарго, но был бойкот из-за давления общественного мнения и опасений, что вот сейчас подпишешь контракт с Россией, а все накроется, (тогда. - Ред.) привычные западные контрагенты, привычные покупатели российской нефти замерли и перестали брать эту нефть.

- Если говорить о 90-х, то действительно было отставание, которое во многом было нагнано, когда российские нефтяные компании „ЮКОС“ и „Сибнефть“ активно стали внедрять в России технологии горизонтального бурения и гидроразрыва. 90% российской добычи - это добыча на наземных месторождениях. И то, как моделировать такие залежи, где бурить в них скважины, куда и с каким давлением нагнетать воду - очень много ноу-хау придумано в России. Современный подход к горизонтальному бурению, к многостадийному недроразрыву, это все было завезено с Запада, но довольно много лет назад.

Когда проект запущен и нефть добывается, большинству людей в нефтяных компаниях сразу становится скучно. Они живут в основном тем, какие проекты мы сейчас разрабатываем, в какую тайгу, глубоководье, арктическое побережье поедем, как мы там применим уникальные технические решения. Вот с этим всем, конечно, очень много проблем.

Сергей Вакуленко: Внутри страны добывают как добывали, перерабатывают как перерабатывали, все логистические системы работают. Если говорить о коммерческой стороне вопроса, поставках, то изменения тектонические. Кроме того, нефтяные компании - это в гораздо большей степени про новые проекты.

Как Россия зарабатывает при ценовом потолке на нефть , насколько пострадал от западных санкций российский нефтегазовый сектор, и как Москва обходит эти ограничения, в интервью программе DW #вТРЕНДde объяснил экс-глава департамента стратегии и инноваций ПАО „Газпром нефть“, приглашенный научный сотрудник Фонда Карнеги Сергей Вакуленко.

И это было как снег на голову, и тогда сотрудники российских нефтяных компаний метались по рынку, ища, куда бы эту нефть приткнуть. И как раз тогда и были периоды очень больших скидок на российскую нефть. Интересно, кстати, что общественное мнение сильно давило, клеймило в газетах компании за нефть, но эти же компании продолжали покупать российский дизель. И это никого не беспокоило. Соответственно, в декабре 2022 года (Западом. - Ред.) были введены одновременно ценовой потолок и эмбарго на поставки нефти из РФ.

А в феврале 2023-го - ценовой потолок и эмбарго на поставки нефтепродуктов. В России уже были ко всему готовы и активно налаживали торговлю с Индией и Китаем. Для России было важно не пойти в систему контроля. Потому что сегодня 60 долларов за баррель, завтра - 35, а послезавтра специальные счета и так далее. Для России было крайне важно создать альтернативную систему, и она это смогла сделать.

- Опишите ее.

- Выяснилось, что Индия и Китай покупают российскую нефть примерно за те же деньги, за что они покупают нефть из Омана или Арабских Эмиратов. А из России она уходит очень дешево. Это значит, что есть какой-то посредник, который в России дешево покупает, а в Индию дорого продает. Понятно, что сколько-то прилипает к рукам непосредственно людей, которые этим заняты, но очень понятная денежная масса где-то на счетах никому неизвестных фирм, зарегистрированных в Гонконге или в ОАЭ.

И это очень полезно, чтобы купить и потом отправить в Россию подсанкционный товар: то ли это керамические шарики для гидроразрыва, то ли микросхемы для ракет. Эта система очень плодородна для выращивания чего-то подобного. Это очень похоже на то, как в США появилась мафия с введением сухого закона.

- То есть Запад ничего с этим сделать не может?

- Очень трудно. То есть была уверенность, что можно что-то сделать, что вот есть монополия, и эту монополию не прошибить.

- Главное - обойти монополию страховок, транспортную монополию?