ГРАФИКИ | Сфера образования Эстонии приносит стране хороший доход, несмотря на санкции в отношении российских студентов

Сфера высшего образования Эстонии в 2022 году насчитывала более 44 тыс студентов, из которых около 5 тысяч иностранцы, т. е. 11% от числа обучающихся. Высшее образование в Эстонии получают выходцы из многих стран. Чаще всего, 54,4% от числа иностранных студентов, это граждане других Европейских стран, а почти каждый третий (29,7%) из стран Азии. На экспорте услуг сферы образования Эстония заработала в прошлом году 23,4 млн евро, что на 17% больше аналогичного показателя годом ранее.