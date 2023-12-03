ГРАФИКИ | Сфера образования Эстонии приносит стране хороший доход, несмотря на санкции в отношении российских студентов(14)
Экспорт услуг Эстонии во втором квартале 2023 года составил 2,9 млрд евро. Вклад в формирование зарубежной выручки внесли многие сферы экономики, в том числе образование - 4,7 млн евро. За десять лет этот показатель вырос в шесть раз. Изменилась за это время и сфера образования. Она привлекает все больше иностранных студентов, а местным предлагает более широкие возможности мобильности.
Сфера высшего образования Эстонии в 2022 году насчитывала более 44 тыс студентов, из которых около 5 тысяч иностранцы, т. е. 11% от числа обучающихся. Высшее образование в Эстонии получают выходцы из многих стран. Чаще всего, 54,4% от числа иностранных студентов, это граждане других Европейских стран, а почти каждый третий (29,7%) из стран Азии. На экспорте услуг сферы образования Эстония заработала в прошлом году 23,4 млн евро, что на 17% больше аналогичного показателя годом ранее.