„Война будет долгой“: Запад толкает Киев к переговорам с РФ?

Кристи Райк , директор эстонского Института внешней политики, в беседе с DW отметила, что не знает о „тайных планах“ Берлина и Вашингтона, о которых писала газета Bild. По ее словам, „вести переговоры не с кем“, поскольку Россия не собирается останавливаться или отказываться от планов „контролировать“ Украину: „Хотим ли мы подтолкнуть Украину к признанию поражения?“ Райк называет это „катастрофой“ для Запада.

Немецкий политолог, эксперт Стокгольмского центра исследований Восточной Европы Андреас Умланд (Andreas Umland) не верит в то, что Берлин и Вашингтон якобы сговорились „подтолкнуть“ Киев к переговорам с Москвой. По его мнению, поставки вооружений по-прежнему значительные, а ограничения связаны с внутренней политикой в обеих странах. Так, правительство канцлера ФРГ Олафа Шольца до сих пор отказывается передать Украине крылатые ракеты Taurus. Умланд объясняет это тем, что такой шаг „непопулярен“ среди немцев.

Незадолго до этого международный резонанс вызвала публикация в немецкой газете Bild о том, что правительства Германии и США якобы хотят „подтолкнуть“ Украину к переговорам с Россией, не поставляя ей достаточно оружия для прорыва российской обороны и освобождения оккупированных РФ территорий. В правительстве в Берлине в комментарии для DW опровергли эту версию, похожие заявления прозвучали и в Вашингтоне.

В Киеве президент Владимир Зеленский сначала частично оспорил озвученный тезис Залужного, а спустя несколько недель сделал несколько заявлений об усилении оборонительных сооружений. „Мин и бетона хватит“, - сказал Зеленский. Это выглядит как официальный переход от контрнаступления ВСУ к обороне. Тем временем The Economist написал статью о якобы существующем напряжении между президентом и главкомом. Об угрозе „бесконечной войны“ предупреждает и немецкий журнал Der Spiegel в своем свежем номере.

Под конец 2023 года набирает обороты дискуссия в западных СМИ, главный вопрос которой - что дальше в войне России против Украины? Эта дискуссия началась с публикации в начале ноября в британском журнале The Economist аналитической статьи и интервью главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерала Валерия Залужного о фактическом переходе к позиционной войне.

На что может надеяться Украина?

Как отмечает эстонский эксперт, возможной причиной того, что Берлин и Вашингтон не дают Киеву больше оружия является то, что „они по-прежнему боятся поражения России“. Она называет это „болезненным вопросом“.

„Проблема сейчас еще и в том, что если Украину вынудят пойти на переговоры, то это может привести к внутриполитической дестабилизации Украины, потому что в Украине будет много людей, которые скажут, что не готовы к этому (переговорам с РФ - Ред.)“, - отмечает Андреас Умланд. Осенью 2022 года главком Залужный категорически исключил любые переговоры и компромиссные договоренности с Москвой об окончании войны.

Звучат в Германии - как в СМИ, так и со стороны некоторых политиков - призывы к Украине проявлять „больше реализма“, то есть фактически признать патовую ситуацию и невозможность освободить все оккупированные РФ территории, во всяком случае - на данный момент. Умланд считает, что Украина уже пыталась идти на уступки, когда не ответила на аннексию Крыма и заключила минские соглашения по Донбассу, которые „ни к чему не привели“.

„Реалистичный подход - не ввязываться в переговоры, а продолжать и пытаться улучшить военную ситуацию“, - говорит Умланд. По его мнению, у Украины есть надежда на изменения внутриполитической ситуации в России, что может привести к окончанию войны. В качестве примеров он упомянул, среди прочего, мятеж Евгения Пригожина и его ЧВК „Вагнер“.

„Война будет долгой“

Говоря о якобы напряженности в отношениях между Зеленским и Залужным, Умланд отметил, что не считает это конфронтацией, и что „определенная напряженность была с начала войны между разными фракциями“ в руководстве Украины. Он считает это „естественным“ для ситуации войны и полагает, что „то же самое было бы у людей другой стране“. По ключевому вопросу разногласий между военным и политическим руководством Украины нет, уверена и эстонский эксперт Кристи Райк.

Райк считает, что недавние распоряжения Зеленского о строительстве новых оборонительных линий не означают отказа от цели вернуть оккупированные РФ территории. По ее мнению, есть риск, что Россия может попытаться перейти в масштабное наступление и попытаться захватить новые районы, и этот риск „нужно воспринимать серьезно“. В целом, по мнению Райк, у Запада и Украины пока нет ответа на главный вопрос - что дальше? Эксперт уверена лишь в том, что „война будет долгой“.

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