ЧП и криминал
03.12.2023, 09:40

В Париже мужчина с ножом напал на прохожих. Один человек погиб

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: vchal | Shutterstock

В Париже вечером 2 декабря в районе набережной Гренель мужчина с ножом напал на прохожих. В результате один человек погиб, двое получили ранения, сообщает „Медуза“ со ссылкой на министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена.

Нападавший задержан. По словам главы МВД, перед задержанием мужчина кричал „Аллаху акбар“. Министр заявил, что нападавший страдал психическими расстройствами и проходил лечение, он был известен полиции как сторонник радикального ислама.

По данным Le Figaro, мужчина заявил, что выступает против убийства мусульман в Палестине, а также назвал Францию „сообщником“ Израиля.

Издание пишет, что задержанный родился в 1997 году во Франции. В июле 2016 года его задержали, заподозрив в планах совершить нападения. В том же году его приговорили к четырем годам лишения свободы.

Глава МВД Франции также заявил, что погибший — гражданин Германии.

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