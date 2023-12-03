В Париже мужчина с ножом напал на прохожих. Один человек погиб

Нападавший задержан. По словам главы МВД, перед задержанием мужчина кричал „Аллаху акбар“. Министр заявил, что нападавший страдал психическими расстройствами и проходил лечение, он был известен полиции как сторонник радикального ислама.

По данным Le Figaro, мужчина заявил, что выступает против убийства мусульман в Палестине, а также назвал Францию „сообщником“ Израиля.

Издание пишет, что задержанный родился в 1997 году во Франции. В июле 2016 года его задержали, заподозрив в планах совершить нападения. В том же году его приговорили к четырем годам лишения свободы.

Глава МВД Франции также заявил, что погибший — гражданин Германии.

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