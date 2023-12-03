ВИДЕО | Во время жеребьёвки группового этапа Евро-2024 включили женские стоны

Во время жеребьевки, которая проходила в Эльбской филармонии в Гамбурге (Германия), из аудиосистемы, находившейся в зале, были слышны громкие женские стоны.

Ведущий жеребьевки, заместитель генерального секретаря УЕФА Джорджио Маркетти, решил взять ситуацию под контроль: „Есть какие-то звуки“, а вскоре добавил: „Все закончилось“.

Однако Маркетти рано обрадовался, потому что вскоре стоны снова возобновились. Когда легенда испанского футбола Давид Сильва распределял Швейцарию в группу А, он с трудом сдерживал смех.

А также бывшая звезда датского футбола звезда Брайан Лаудруп, который достал из шарика бумажку, где было написано „Сербия“

По всей видимости, это был розыгрыш пранкера. В Сети сообщили, что им стал Дэниел Джарвис, известный как Jarvo69. Позднее пранкер опубликовал видео и показал, как осуществил задуманное.

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