ВИДЕО | Во время жеребьёвки группового этапа Евро-2024 включили женские стоны
Легенды футбола и телезрители, присутствовавшие на жеребьевке группового этапа Евро-2024 в Гамбурге, услышали громкие женские стоны.
Во время жеребьевки, которая проходила в Эльбской филармонии в Гамбурге (Германия), из аудиосистемы, находившейся в зале, были слышны громкие женские стоны.
Ведущий жеребьевки, заместитель генерального секретаря УЕФА Джорджио Маркетти, решил взять ситуацию под контроль: „Есть какие-то звуки“, а вскоре добавил: „Все закончилось“.
Однако Маркетти рано обрадовался, потому что вскоре стоны снова возобновились. Когда легенда испанского футбола Давид Сильва распределял Швейцарию в группу А, он с трудом сдерживал смех.
А также бывшая звезда датского футбола звезда Брайан Лаудруп, который достал из шарика бумажку, где было написано „Сербия“
По всей видимости, это был розыгрыш пранкера. В Сети сообщили, что им стал Дэниел Джарвис, известный как Jarvo69. Позднее пранкер опубликовал видео и показал, как осуществил задуманное.
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