Первую свечу Адвента в Нарве зажгут сегодня на Петровской площади

„Первый адвент – это начало чудес и волшебства, когда официально начинается подготовка к Рождеству, украшение интерьера, упаковка подарков для близких, ожидание в гости гномика и главное – зажжение первой свечи, – сказала председатель городского собрания Нарвы Ирина Янович. – Приглашаем всех жителей и гостей нашего города разделить самый волшебный момент этого года, когда в ожидании чуда можно пожелать друг другу доброго и спокойного предрождественского времени“.

По словам пастора Нарвского евангелическо-лютеранского прихода Святой Марии Владимира Батухтина, первая свеча адвента – это символический сигнал начала подготовки к важному празднику Рождеству Господа Иисуса Христа. „Пусть время адвента и праздник Рождества принесет вашим сердцам мир и наполнит божественной любовью“, – добавил Владимир Батухтин.

На мероприятии по случаю зажжения первой свечи адвента выступят тандемный хор нарвского Дома эстонского языка и танцевальный коллектив Jun-Ost.

Важное сообщение для водителей: на время мероприятия, 3 декабря, с 7:00 до 17:00 парковать машины на Петровской площади будет запрещено.

Елку в Нарве установили также на ратушной площади.

Еще одна традиционно стоит у торгового центра Fama.

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