Каллас: для спасения нужны дела, а не пустые слова(16)
Премьер-министр Кая Каллас выступила сегодня с речью от имени Эстонии на климатической конференции ООН COP28 в Дубае, в которой она подчеркнула, что всему миру необходимо предпринять совместные усилия для борьбы с климатическим кризисом. Нужны действия, а не пустые слова.
По словам премьер-министра Каи Каллас, преодоление климатического кризиса требует от нас больших совместных усилий. „Необходимо сократить количество выбросов углекислого газа и одновременно увеличить долю возобновляемой энергетики. Нам нужно утроить долю возобновляемой энергии в мире к 2030 году и повысить энергоэффективность, заменяя ископаемое топливо. Нам нужен амбициозный результат переговоров здесь, в Дубае, а также конкретные обещания стран повысить свои национальные климатические цели“, — сказала Каллас.
В своем выступлении премьер-министр Эстонии призвала других глав государств и правительств к действию и рассказала, что делает Эстония для достижения климатической нейтральности. „Мы в Эстонии уже действуем, и климат находится в фокусе наших усилий. Мы исходим из того, что интересы окружающей среды не являются вторничными по сравнению с интересами экономики. Меньшее воздействие на окружающую среду является конкурентным преимуществом. Речь идет о двойном переходе в Эстонии, в центре внимания которого – цифровая и зеленая революции. Сегодня технологические решения позволяют Эстонии проводить зеленую реформу, в которой участвует все общество“, — пояснил Каллас. „Мы хотим быть примером для других в осуществлении зеленой революции. Впервые наши цифровые и зеленые компании делятся своим опытом на COP в собственном павильоне Эстонии“, — сказала Каллас.
Премьер-министр Каллас подчеркнула, что цель Эстонии – к 2030 году перейти на 100% возобновляемую электроэнергию. „Мы увеличиваем уровень производства возобновляемой энергии более чем в три раза. Мы планируем сократить выбросы на 80% к 2035 году по сравнению с уровнем 1990 года. Это смелая цель, поскольку ископаемое топливо до недавнего времени доминировало в производстве энергии в Эстонии. Смелые цели особенно необходимы сейчас, когда мы впервые анализируем реализацию Парижского соглашения“, - сказала она.
Премьер-министр Каллас также отметила, что развитые страны поддерживают развивающиеся страны, помогая им справиться с последствиями изменения климата и сократить выбросы парниковых газов. Ожидается, что в этом году впервые климатическое финансирование, выделяемое развитыми странами, достигнет согласованного уровня в 100 миллиардов долларов в год. Эстония решила внести 1 миллион евро в Зеленый климатический фонд ООН (Green Climate Fund), 50 000 евро в Целевой фонд РКИК ООН для вспомогательной деятельности (Trust Fund for Supplementary Activities) и 50 000 евро в новый Фонд потерь и ущерба (Loss and Damage Fund), чтобы помочь развивающимся странам сократить выбросы парниковых газов и адаптироваться к изменениям климата.
Каллас также рассказала о влиянии военных конфликтов на изменение климата. „Военная агрессия России против Украины имеет явные последствия для окружающей среды и глобальной продовольственной безопасности. Разрушив плотину Каховской ГЭС и угрожая Запорожской АЭС на Украине, Россия показала миру, что экоцид и разрушение окружающей среды являются частью российской войны. Кроме того, своей агрессией Россия отвлекает внимание и ресурсы от борьбы с климатическим кризисом. Остановить цикл агрессии России необходимо также в интересах решения климатического кризиса“, - сказала Каллас.
В заключение премьер-министр подчеркнула важную роль молодежи. „Молодежь – наше будущее. Поэтому чрезвычайно важно вовлекать молодых людей в решение климатического кризиса и формирование климатической политики. Я рада, что молодежный делегат от Эстонии тоже приехал в Дубай“, - сказала Каллас.
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