Каллас: для спасения нужны дела, а не пустые слова

По словам премьер-министра Каи Каллас, преодоление климатического кризиса требует от нас больших совместных усилий. „Необходимо сократить количество выбросов углекислого газа и одновременно увеличить долю возобновляемой энергетики. Нам нужно утроить долю возобновляемой энергии в мире к 2030 году и повысить энергоэффективность, заменяя ископаемое топливо. Нам нужен амбициозный результат переговоров здесь, в Дубае, а также конкретные обещания стран повысить свои национальные климатические цели“, — сказала Каллас.

В своем выступлении премьер-министр Эстонии призвала других глав государств и правительств к действию и рассказала, что делает Эстония для достижения климатической нейтральности. „Мы в Эстонии уже действуем, и климат находится в фокусе наших усилий. Мы исходим из того, что интересы окружающей среды не являются вторничными по сравнению с интересами экономики. Меньшее воздействие на окружающую среду является конкурентным преимуществом. Речь идет о двойном переходе в Эстонии, в центре внимания которого – цифровая и зеленая революции. Сегодня технологические решения позволяют Эстонии проводить зеленую реформу, в которой участвует все общество“, — пояснил Каллас. „Мы хотим быть примером для других в осуществлении зеленой революции. Впервые наши цифровые и зеленые компании делятся своим опытом на COP в собственном павильоне Эстонии“, — сказала Каллас.

Премьер-министр Каллас подчеркнула, что цель Эстонии – к 2030 году перейти на 100% возобновляемую электроэнергию. „Мы увеличиваем уровень производства возобновляемой энергии более чем в три раза. Мы планируем сократить выбросы на 80% к 2035 году по сравнению с уровнем 1990 года. Это смелая цель, поскольку ископаемое топливо до недавнего времени доминировало в производстве энергии в Эстонии. Смелые цели особенно необходимы сейчас, когда мы впервые анализируем реализацию Парижского соглашения“, - сказала она.