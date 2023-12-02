На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 7,5. Объявлена угроза цунами

Филиппинское сейсмологическое агентство Phivolcs предупредило, что возможно цунами. По данным американской системы предупреждения о цунами, высота волн может составить больше трех метров. Жителей прибрежных районов призвали немедленно эвакуироваться, пишет Медуза.

Японское метеорологическое агентство предупредило, что на тихоокеанском побережье Японии возможно цунами высотой один метр. Жителей призвали держаться подальше от прибрежных районов, сообщает NHK.

В филиппинском сейсмологическое агентство отметили, что не ожидают серьезных разрушений от землетрясения, но возможны повторные подземные толчки. У побережья Филиппин зарегистрировали новые толчки меньшей магнитуды.

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