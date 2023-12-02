Лось выбежал на дорогу и спровоцировал серьезную аварию(19)
В субботу вечером около 17:00 на трассе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в Синикюла произошло ДТП из-за лося, который выскочил перед автомобилем.
По предварительным данным, лось выбежал перед автомобилем „Мерседес“, двигавшимся в сторону Таллинна. Водитель попытался объехать лося, но не справился с управлением и машина столкнулась со встречной Audi.
В результате аварии 26-летняя пассажир Audi получила травмы и была доставлена в больницу для обследования. Водитель Audi (31-летний мужчина) и водитель Mercedes (48-летняя женщина) не пострадали. Все были пристегнуты ремнями безопасности.
Лось не пострадал.
Полиция регулирует движение на месте происшествия.
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