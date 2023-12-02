ЧП и криминал
02.12.2023, 19:42

Лось выбежал на дорогу и спровоцировал серьезную аварию

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: RAIVO TASSO | Delfi Meedia

В субботу вечером около 17:00 на трассе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в Синикюла произошло ДТП из-за лося, который выскочил перед автомобилем.

По предварительным данным, лось выбежал перед автомобилем „Мерседес“, двигавшимся в сторону Таллинна. Водитель попытался объехать лося, но не справился с управлением и машина столкнулась со встречной Audi.

В результате аварии 26-летняя пассажир Audi получила травмы и была доставлена ​​в больницу для обследования. Водитель Audi (31-летний мужчина) и водитель Mercedes (48-летняя женщина) не пострадали. Все были пристегнуты ремнями безопасности.

Лось не пострадал.

Полиция регулирует движение на месте происшествия.

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