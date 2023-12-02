Снегопады вызвали хаос на юге Германии, аэропорт Мюнхена закрыт

Продолжающиеся сильные снегопады и гололед привели к транспортному хаосу на юге Германии в субботу, 2 декабря. В частности, аэропорт Мюнхена закрыт для вылетов и посадки самолетов предварительно до 6 утра 3 декабря. Пассажиров просят воздержаться от поездки, а перед возможным вылетом 3 декабря уточнить у своей авиакомпании статус рейса. Представитель авиакомпании Lufthansa сообщил агентству dpa, что закрытие воздушного сообщения в Мюнхене оказывает влияние на другие аэропорты. Например, существенно ограничены полеты из Франкфурта-на-Майне.

Погодный хаос в аэропорту Мюнхена повлиял и на планы тренера сборной Германии по футболу Юлиана Нагельсманна (Julian Nagelsmann), который должен принять участие в жеребьевке предварительного раунда чемпионата Европы 2024 года. Она пройдет 2 декабря в Гамбурге. Из-за отмены рейса тренер бундестим отправился из Мюнхена в Гамбург на автомобиле. Ему предстоит преодолеть почти 800 км. По информации Немецкого футбольного союза (DFB), Нагельсман сам управляет автомобилем.

Общественный транспорт в Мюнхене не функционирует

Пострадал и железнодорожный транспорт, особенно в окрестностях Мюнхена. Упавшие деревья заблокировали пути, а контактные провода обледенели. Поначалу было отменено движение поездов до главного вокзала Мюнхена и обратно. Пассажиры в Ульме и окрестностях Мюнхена были вынуждены провести ночь в поездах. По информации представителя компании Deutsche Bahn, проблемы с железнодорожным сообщением на юге Германии вряд ли удастся разрешить до понедельника, 4 декабря.

На дорогах Баварии произошло множество аварий. В Мюнхене фактически остановился общественный транспорт: не ходили поезда метро и городские электрички, автобусы и трамваи. По данным Немецкой метеорологической службы, ветреная погода сохранится и в дальнейшем. Ожидается, что сильный снегопад продолжится на юге и юго-востоке страны до второй половины дня 2 декабря.

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