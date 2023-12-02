ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (647-й день) | Зеленский: мы добились серьезного успеха, лишив Россию влияния в Черном море

СБУ: Порошенко планировал встретиться с Орбаном, а Россия собиралась использовать их встречу для провокаций

В СБУ прокомментировали отказ властей Украины выпустить за границу депутата Верховной Рады и бывшего президента Украины Петра Порошенко. В ведомстве утверждают, что российские спецслужбы планировали использовать его встречу с премьер-министром Виктором Орбаном для провокаций против Украины.

По данным СБУ, российские спецслужбы готовят провокации против Украины, чтобы повлиять на поддержку союзников Киева и вынудить украинских политиков заявить о необходимости переговоров с Москвой. Утверждается, что РФ планировала привлечь к таким провокациям пророссийских политиков за рубежом, а также украинских политиков во время их визитов за границу.

Украинские военные активно держат оборону на бахмутском направлении, но при случае переходят к атакам и улучшают свое тактическое положение. Об этом, пишет „Украинская правда“, в эфире телемарафона рассказал начальник службы связей с общественностью Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

Как сообщал Генштаб ВСУ в утренней сводке, за минувшие сутки украинские военнослужащие отразили 21 атаку противника.

В свою очередь российские военные безуспешно пытаются отбить утраченные позиции, применяя авиацию и артиллерию перед штурмами. По словам Фитьо, с российской стороны в атаках участвуют группы „Шторм“, „Шторм Z“, „Шторм V“, сформированные из бывших заключенных и военнослужащих-штрафников.

Суд в Москве арестовал обвиняемого по делу о теракте на железной дороге в Рязанской области. В результате взрыва с рельсов сошли 19 вагонов.

Дорогомиловский суд Москвы арестовал 35-летнего жителя Рязанской области Руслана Сидики, которого обвинили в совершении теракта на железной дороге, сообщили ТАСС в суде.

По информации агентства, Сидики — гражданин России и Италии. В последнее время он жил в Рязанской области и работал сантехником-электриком в одном из торговых центров Рязани.