ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (647-й день) | Зеленский: мы добились серьезного успеха, лишив Россию влияния в Черном море
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
СБУ: Порошенко планировал встретиться с Орбаном, а Россия собиралась использовать их встречу для провокаций
В СБУ прокомментировали отказ властей Украины выпустить за границу депутата Верховной Рады и бывшего президента Украины Петра Порошенко. В ведомстве утверждают, что российские спецслужбы планировали использовать его встречу с премьер-министром Виктором Орбаном для провокаций против Украины.
По данным СБУ, российские спецслужбы готовят провокации против Украины, чтобы повлиять на поддержку союзников Киева и вынудить украинских политиков заявить о необходимости переговоров с Москвой. Утверждается, что РФ планировала привлечь к таким провокациям пророссийских политиков за рубежом, а также украинских политиков во время их визитов за границу.
Украинские военные активно держат оборону на бахмутском направлении, но при случае переходят к атакам и улучшают свое тактическое положение. Об этом, пишет „Украинская правда“, в эфире телемарафона рассказал начальник службы связей с общественностью Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.
Как сообщал Генштаб ВСУ в утренней сводке, за минувшие сутки украинские военнослужащие отразили 21 атаку противника.
В свою очередь российские военные безуспешно пытаются отбить утраченные позиции, применяя авиацию и артиллерию перед штурмами. По словам Фитьо, с российской стороны в атаках участвуют группы „Шторм“, „Шторм Z“, „Шторм V“, сформированные из бывших заключенных и военнослужащих-штрафников.
Суд в Москве арестовал обвиняемого по делу о теракте на железной дороге в Рязанской области. В результате взрыва с рельсов сошли 19 вагонов.
Дорогомиловский суд Москвы арестовал 35-летнего жителя Рязанской области Руслана Сидики, которого обвинили в совершении теракта на железной дороге, сообщили ТАСС в суде.
По информации агентства, Сидики — гражданин России и Италии. В последнее время он жил в Рязанской области и работал сантехником-электриком в одном из торговых центров Рязани.
Следственный комитет России сообщил о задержании Сидики 1 декабря. В СК заявили, что на допросе подозреваемый дал признательные показания, а также сообщил, что в феврале 2023 года он был завербован сотрудником военной разведки Украины, после чего прошел „диверсионную подготовку“ в Латвии и в марте 2023 года вернулся в Рязань.
По версии СК, Сидики установил взрывное устройство на железной дороге в Рязанской области, в результате чего произошел сход вагонов грузового поезда.
19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне между станциями Рыбное и Блок Пост 204 км в Рязанской области 11 ноября. По данным следствия, это произошло в результате подрыва. 15 из 19 вагонов были повреждены. После случившегося СК возбудил уголовное дело о теракте и незаконном хранении взрывных устройств.
Украина строит линии обороны под Купянском и Боровой в Харьковской области. Об этом, как сообщает „Страна.ua“ в эфире телемарафона рассказал глава военной администрации региона Олег Синегубов.
По его словам, первые линии оборонительных сооружений возводятся в нескольких километрах от позиций российских военных. К строительству привлекают местный бизнес и органы самоуправления.
Купянск и Боровая находятся на берегу реки Оскол, к которой пытаются выйти российские войска, отмечает „Страна.ua“.
В конце ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти страны должны ускорить строительство оборонительных сооружений на всех основных направлениях боевых действий, в том числе на Купянском.
Военная разведка Украины утверждает, что силы украинского сопротивления убили несколько российских военных и вывели из строя военный топливозаправщик в аннексированном РФ Мелитополе.
По данным ведомства, „неожиданную и успешную атаку“ партизаны реализовали 1 декабря на въезде в захваченный город. ГУР утверждает, что „администрация“ аннексированного Мелитополя пытается скрыть последствия атаки „из-за страха перед кремлевскими спецслужбами“.
„Власти“ города и Минобороны РФ эту информацию не комментировали.
За минувшие сутки российские военные совершили 82 обстрела территорий Херсонской области, сообщил руководитель военной администрации региона Александр Прокудин.
Всего армия РФ выпустила по области 338 снарядов в том числе из минометов, артиллерии, „Градов“ и танков. 38 из них российские военные выпустили по Херсону, попав в учебное заведение.
В результате обстрелов региона один мирный житель погиб, еще один ранен.
За минувшие сутки российские войска обстреляли территории 10 областей Украины, сообщает медиацентр Минобороны Украины.
Всего из разных видов вооружения, в том числе минометов, танков, артиллерии и РСЗО, были атакованы 99 населенных пунктов и 25 объектов инфраструктуры. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей, количество жертв уточняется.
В соцсетях президента Украины Владимира Зеленского появилось почти 40-минутное видео его интервью агентству Associated Press. По словам Зеленского, в ходе беседы он рассказал „о самом важном для нас“: об украинских военных, контрнаступлении, успехе в Черном море, поддержке США, формуле мира.
„Мы получили очень серьезный успех: лишили Россию влияния в Черном море. Относительно шагов на земле — у нас не хватает мощности, чтобы достичь желаемых результатов быстрее. Но это не говорит о том, что мы должны опустить руки, сдаться. Россия этого не дождется. Мы уверены в своих действиях, мы боремся за свое“, — заявил Зеленский
На Запорожской АЭС возле аннексированного города Энергодар произошел „очередной полный блэкаут“, сообщает украинский „Энергоатом“
Вечером 1 декабря и ночью 2 декабря были обесточены две линии электропередачи, которые связывали АЭС с украинской энергосистемой. После этого станция перешла на питание от дизельных генераторов.
В компании отметили, что отключение Запорожской АЭС от внешнего энергоснабжения создает угрозу радиационной безопасности. Наибольшая угроза, заявил „Энергоатом“, в таком состоянии существует на четвертом энергоблоке, который российская администрация станции, как утверждается, использовала с нарушениями.
К утру 2 декабря украинским специалистам удалось возобновить питание АЭС от энергосистемы Украины.
Семья с двумя детьми вернулась в Украину с аннексированных РФ территорий, сообщила благотворительная организация Save Ukraine, которая помогает семьям и детям, пострадавшим от войны.
„Оккупационные власти заставляли родителей менять украинские свидетельства о рождении детей на документы российского образца, а отца пытались поставить на военный учет. К счастью, семье удалось вырваться и приехать в Украину“, — утверждает организация.
Откуда вывезли семью, не уточняется. Всего, заявили в Save Ukraine, организации удалось вернуть из России и оккупированных территорий 213 украинских детей.
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