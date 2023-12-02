ЧМ по флорболу: женская сборная Эстонии разгромила США

В составе сборной Эстонии отличились Кати Кутисаар и Пирет Пуйдак, забившие по два гола, по одному голу забили Кяди Кейнаст, Милья Аланко, Рети Вяарт, Эдит Пярник и Кирке Поллисински.

В понедельник эстонская сборная встретится с Данией. 5 декабря в заключительном матче группового этапа эстонские девушки сыграют с Японией.

По две лучшие сборные из групп А и В напрямую выходят в 1/8 финала. Сборные, занявшие третьи и четвёртые места соответственно, встретятся в 1/8 финала с двумя лучшими командами из групп С и D.

В чемпионате мира примут участие 16 женских команд. Сборная Эстонии ранее трижды участвовала на ЧМ: в 2017 году заняла 11 место, в 2019 году — 14 место, а в прошлом году — 13 место.

Турнирная таблица:

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