ВИДЕО | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „ТалТех“ с минимальным счетом проиграл латвийскому „Огре“

Начало матча было равным, поскольку после двух штрафных бросков Каспера Суурору счет стал равным 9:9. Но затем нападение таллиннцев уперлось в защиту, и „Огре“ совершил промежуточный рывок 10:1, а „ТалТех“ проиграл первую четверть со счетом 17:22.

„ТалТех“, выигравшая в этом году восемь из 11 матчей лиги Paf, начала вторую четверть очень мрачно. Таллиннцы не смогли забросить ни издалека, ни с близкого расстояния, ни с линии штрафного броска, а у „Огре“ броски получались – после дальнего броска Карлиса Апситиса „ТалТех“ проигрывал со счетом 23:43 за три минуты до конца четверти. Но затем Алар Варрак нашел в команде джокера по имени Патрик Саал, который за следующие полторы минуты набрал десять очков, так что на перерыв эстонский клуб ушёл проигрывая со счетом 37:45.