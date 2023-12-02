02.12.2023, 14:09
ВИДЕО | Хоккейный клуб „Пантер“ потерпел разгромное поражение от лидера открытого чемпионата Латвии
ФОТО: | Erakogu
В субботу, 2 декабря, в рамках Открытого чемпионата Латвии по хоккею таллиннский клуб „Пантер“ проиграл в Елгаве лидеру турнира - „Земгале“ (0:8).
Латвийский клуб „Земгале“ устроил таллинскому клубу „горячий“ прием. Уже на 9-й минуте первого периода Густава Милном вывел хозяев льда вперед, а уже через минуту Страдниекм сделал счет 0:2. На 18-й минуте Хомяковс забросил в ворота „Пантер“ третью шайбу. На этом латвийские хоккеисты не стали останавливаться и в течение минуты забросили еще две шайбы. Сначала отличился Рокис, а потом за минуту до сирены Зельтс сделал счет 0:5.