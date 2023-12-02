Хоккей
02.12.2023, 14:09

ВИДЕО | Хоккейный клуб „Пантер“ потерпел разгромное поражение от лидера открытого чемпионата Латвии

 
„Пантер“ - „Земгале“ (20.09)
„Пантер“ - „Земгале“ (20.09)
ФОТО: Catherine Kõrtsmik | Erakogu

В субботу, 2 декабря, в рамках Открытого чемпионата Латвии по хоккею таллиннский клуб „Пантер“ проиграл в Елгаве лидеру турнира - „Земгале“ (0:8).

Латвийский клуб „Земгале“ устроил таллинскому клубу „горячий“ прием. Уже на 9-й минуте первого периода Густава Милном вывел хозяев льда вперед, а уже через минуту Страдниекм сделал счет 0:2. На 18-й минуте Хомяковс забросил в ворота „Пантер“ третью шайбу. На этом латвийские хоккеисты не стали останавливаться и в течение минуты забросили еще две шайбы. Сначала отличился Рокис, а потом за минуту до сирены Зельтс сделал счет 0:5.

На девятой минуте второго периода Миллерс довел счет до разгромного. Спустя 10 минут Грицинскис сделал счет 0:7.

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