ВИДЕО | Хоккейный клуб „Пантер“ потерпел разгромное поражение от лидера открытого чемпионата Латвии

Латвийский клуб „Земгале“ устроил таллинскому клубу „горячий“ прием. Уже на 9-й минуте первого периода Густава Милном вывел хозяев льда вперед, а уже через минуту Страдниекм сделал счет 0:2. На 18-й минуте Хомяковс забросил в ворота „Пантер“ третью шайбу. На этом латвийские хоккеисты не стали останавливаться и в течение минуты забросили еще две шайбы. Сначала отличился Рокис, а потом за минуту до сирены Зельтс сделал счет 0:5.