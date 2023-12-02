Михаил Кылварт: Кая Каллас не знает, как живут люди(68)
Мэр Таллинна и председатель Центристской партии Михаил Кылварт высказался о премьер-министре Кае Каллас и ее решениях.
„Бедность – системная проблема Эстонии, и налоговая политика правительства усугубляет ситуацию. Уровень жизни в Эстонии в последние годы неуклонно снижается, и налоговая политика правительства лишь усугубляет ситуацию. Есть ощущение, что Кая Каллас этого не понимает“, - считает Кылварт.
„Слушая ответы Каи Каллас в передаче Vikerraadio „В студии премьер-министр“, становится понятно, что она не представляет себе реальную жизнь людей и не понимает, как на это повлияет налоговая реформа в совокупности с подорожавшими кредитами и экономическим спадом.
В прошлом году в относительной бедности проживало 22,5 процента населения и в абсолютной бедности 34,5 процента. Растущая бедность требует внимания государства и активных действий, чтобы остановить развитие социального кризиса.
Но правительство Каллас повышает налог с оборота, что бьет по самым бедным, отменяет бесплатный общественный транспорт и проводит налоговую реформу, в результате которой выигрывают только богатые.
Автомобильный налог и рост многих сборов разгоняет инфляцию, усугубляя проблему бедности.
По уровню инфляции Эстония находится в топе Европы, и Департамент статистики отмечает, что именно прошлогоднее ралли цен увеличило уровень абсолютной бедности. Дорогие кредиты увеличили расходы семей на сотни евро в месяц. В 2021 году в абсолютной бедности жили 18 000 человек, в прошлом уже 48 000. Число проживающих в относительной бедности граждан за год выросло на 3000 человек до 303 900. Сложнее всех одиноким пенсионерам – их 79,1 процента. По уровню бедности среди пожилых людей мы одни из первых в Европе, прежде всего из-за маленьких пенсий. Средняя пенсия не дотягивает даже до минимальной зарплаты, и изменить ситуацию может лишь внеочередное повышение пенсий.
Быстрее всего бедность растет среди семей с детьми, прежде всего в семьях с тремя и более детей (18,6 процента). У государства имеется много возможностей помочь таким семьям, прежде всего внедрив справедливую систему семейных пособий и ее индексацию. Но вместо этого правительство сократило пособия для многодетных семей на 200 евро. Без внимания остаются одинокие родители, которых среди проживающих в относительной бедности людей 34,8 процента.
Муниципалитеты, в отличие от правительства, давно обратили внимание на проблему бедности. Впервые Таллинн обратился с этой проблемой к правительству в 2021 году. Мы обратили внимание на то, что система прожиточного минимума должна быть более четкой и принимать во внимание удорожание жизни.
Это нужно, чтобы помочь людям до того, как они скатятся в абсолютную бедность. Кроме того, предотвратить проблему легче, чем иметь дело с последствиями. Однако министр социальной защиты сообщил, что прожиточный минимум не будет повышаться ранее 2025 года. До этого нуждающиеся в помощи люди могут рассчитывать лишь на помощь муниципалитетов, доходная база которых сократилась.
В таблице Excel, с помощью которой правительство управляет государством, все может выглядеть красиво, но это не поможет проживающим в бедности 304 000 наших сограждан. Помощь людям пособиями и достойной пенсией в таблицу не помещается.
Не входят в таблицу и методы для восстановления экономического роста, помощь предприятиям в сохранении рабочих мест. Нет там и методов помощи самым бедным регионам на юге и востоке страны.
Бедность не только унижает людей, но и тормозит развитие страны, поскольку бедный человек не способен внести полноценный вклад в развитие общества. Это наша общая проблема. И первым шагом должно стать признание этого факта“, - считает мэр Таллинна.
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