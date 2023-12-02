Михаил Кылварт: Кая Каллас не знает, как живут люди

„Бедность – системная проблема Эстонии, и налоговая политика правительства усугубляет ситуацию. Уровень жизни в Эстонии в последние годы неуклонно снижается, и налоговая политика правительства лишь усугубляет ситуацию. Есть ощущение, что Кая Каллас этого не понимает“, - считает Кылварт.

„Слушая ответы Каи Каллас в передаче Vikerraadio „В студии премьер-министр“, становится понятно, что она не представляет себе реальную жизнь людей и не понимает, как на это повлияет налоговая реформа в совокупности с подорожавшими кредитами и экономическим спадом.

В прошлом году в относительной бедности проживало 22,5 процента населения и в абсолютной бедности 34,5 процента. Растущая бедность требует внимания государства и активных действий, чтобы остановить развитие социального кризиса.

Но правительство Каллас повышает налог с оборота, что бьет по самым бедным, отменяет бесплатный общественный транспорт и проводит налоговую реформу, в результате которой выигрывают только богатые.

Автомобильный налог и рост многих сборов разгоняет инфляцию, усугубляя проблему бедности.

По уровню инфляции Эстония находится в топе Европы, и Департамент статистики отмечает, что именно прошлогоднее ралли цен увеличило уровень абсолютной бедности. Дорогие кредиты увеличили расходы семей на сотни евро в месяц. В 2021 году в абсолютной бедности жили 18 000 человек, в прошлом уже 48 000. Число проживающих в относительной бедности граждан за год выросло на 3000 человек до 303 900. Сложнее всех одиноким пенсионерам – их 79,1 процента. По уровню бедности среди пожилых людей мы одни из первых в Европе, прежде всего из-за маленьких пенсий. Средняя пенсия не дотягивает даже до минимальной зарплаты, и изменить ситуацию может лишь внеочередное повышение пенсий.