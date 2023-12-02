Помилованный Путиным участник „СВО“ изнасиловал 11-летнюю девочку

Девочка зашла к нему в квартиру, чтобы забрать музыкальную колонку, — семья девочки знала соседа, поэтому мама отпустила к нему дочь, пишет Спектр.

После того как девочка через 10 минут не вернулась домой, мама пошла её искать, но дверь соседа была заперта, поэтому женщина решила, что дочь ушла гулять с подругами.

Затем мама встретила ребенка на улице, увидела побои и вызвала „скорую“ и полицию. В тот же день силовики нашли подозреваемого. Против него возбуждено уголовное дело.

Задержанный — Юрий Гаврилов, который, как пишет издание „Важные истории“ со ссылкой на знакомых семьи, был дважды судим и отбывал срок в колонии, но отправился воевать в Украину и за это получил помилование.

В ноябре стало известно, что за участие в „специальной военной операции“ указом президента РФ Владимира Путина был помилован людоед-сатанист Николай Оголобяк, приговорённый к 20 годам заключения за надругательство над четырьмя подростками и их убийство.

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