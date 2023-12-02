Под Пярну грузовик столкнулся с BMW: пострадали женщина и ребенок

ДТП случилось в 07:20 на 116-м километре шоссе Таллинн-Пярну, в деревне Курена, когда 57-летний водитель грузовика потерял контроль над транспортным средством и столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем BMW, которым управлял 38-летний мужчина.

Пассажиры легкового автомобиля - 34-летняя женщина и пятилетняя девочка были доставлены в больницу.

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