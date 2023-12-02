02.12.2023, 08:27
Под Пярну грузовик столкнулся с BMW: пострадали женщина и ребенок
ФОТО: | Delfi Meedia
В пятницу утром в Пярнумаа произошла авария, женщина и маленькая девочка доставлены в больницу.
ДТП случилось в 07:20 на 116-м километре шоссе Таллинн-Пярну, в деревне Курена, когда 57-летний водитель грузовика потерял контроль над транспортным средством и столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем BMW, которым управлял 38-летний мужчина.
Пассажиры легкового автомобиля - 34-летняя женщина и пятилетняя девочка были доставлены в больницу.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.