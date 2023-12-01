ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (646-й день) | Путин подписал указ об увеличении армии на 170 000 человек
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
За минувшие сутки произошли 82 боевых столкновения. Войска РФ нанесли один ракетный и 71 авиационный удар, совершили 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
За прошедшие сутки российские военные нанесли очередные авиационные удары, применив 19 беспилотников типа „Шахед-136/131“. 15 из них были уничтожены. С начала суток армия РФ в очередной раз атаковала Украину двумя управляемыми ракетами Х-59 и 12 дронами „Шахед-136/131“. Силы противовоздушной обороны уничтожили одну управляемую ракету Х-59 и восемь ударных БПЛА.
Под авиационные удары попали: Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области; Торецк, Новомихайловка, Авдеевка Донецкой области; Тягинка, Крынки Херсонской области.
Под артиллерийским огнем оказалось более 130 населенных пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
В зоне ответственности Оперативно-тактической группировки войск (ОСУВ) „Хортица“ на купянском направлении российские военные при поддержке авиации вели штурмовые действия возле Синьковки, северо-восточнее Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где Силами обороны Украины отражены семь атак.
На лиманском направлении ВСУ отразили шесть атак противника в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Торского Донецкой области.
На бахмутском направлении противник вел штурмовые действия вблизи Богдановки, Андреевки и Клещеевки Донецкой области, где украинские военные отразили 24 атаки. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят противнику потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
В зоне ответственности ОСУВ „Таврия“ на авдеевском направлении войска РФ при поддержке авиации не оставляют попыток оцепить Авдеевку. Украинские военные стойко держат оборону, нанося противнику значительные потери. Безуспешными были российские наступательные действия возле Степного, Новокалинового, Авдеевки, Тоненького, Северного, Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отбито 20 атак.
На марьинском направлении противник при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь ВСУ отразили 10 атак.
На запорожском направлении противник 11 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение у Работино Запорожской области. Также ВСУ отбили четыре российские атаки западнее Вербового Запорожской области.
Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на мелитопольском направлении, наносят российским войскам потери в живой силе и технике, истощают противника вдоль всей линии фронта.
В зоне ответственности ОСУВ „Одесса“ на херсонском направлении украинские военные удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла десять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще один — по зенитно-ракетному комплексу противника.
Подразделения ракетных войск поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, шесть зенитно-ракетных комплексов, два состава боеприпасов, одну радиолокационную станцию и две станции радиоэлектронной борьбы противника.
В ночь на 1 декабря российская армия атаковала Украину ударными дронами и авиационными ракетами.
Как сообщает командование Воздушных сил ВСУ, основным направлением удара стал юг и восток Украины.
В общей сложности войска РФ применили две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 25 ударных беспилотников „Шахед-136/131“.
Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 18 дронов и одну ракету. ПВО работала в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.
Какой ущерб нанесли дроны и ракета, которые сбить не удалось, в заявлении ВСУ не говорится.
Ежедневный брифинг Минобороны РФ
На купянском направлении российские войска нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Песчаное, Кисловка и Кулаговка. Потери противника составили до 35 военнослужащих, два танка, три пикапа и станция радиоэлектронной борьбы „Буковель-AD“.
На краснолиманском направлении отражена атака бригады „Азов“ в районе Серебрянского лесничества, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Торское, Северск и Григоровка. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих и два автомобиля.
На донецком направлении войска РФ отразили шесть атак и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Дылеевка, Георгиевка. Потери противника составили до 300 военнослужащих убитыми и ранеными.
На южно-донецком направлении российские военные нанесли огневое поражение живой силе и технике бригад ВСУ в районах Новомихайловки и Угледара. Потери противника составили до 95 военнослужащих, два автомобиля, артиллерийская система М777, гаубица Д-30.
На запорожском направлении отражены шесть атак штурмовых групп противника в районах Работино и Вербового, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Успеновки и Малой Токмачки. Потери противника составили до 30 военнослужащих, танк, два пикапа, артиллерийская система М777, орудие Д-20. На херсонском направлении потери противника составили до 105 военнослужащих, семь автомобилей и гаубица Д-20.
Авиация, ракетные войска и артиллерия РФ поразили центр подготовки и применения дронов ВСУ в Запорожской области, склад авиационных средств поражения в Кировоградской области, радиолокационную станцию П-18 в районе Лозового Херсонской области, а также живую силу и технику ВСУ в 106 районах.
Средства ПВО сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе Тягинки Херсонской области, а также украинский самолет МиГ-29 в районе Пересадовки Николаевской области. За сутки перехвачены две противорадиолокационные ракеты HARM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Уничтожены 38 украинских беспилотников.
Минобороны РФ заявило, что уничтожило украинский морской дрон у берегов аннексированного Крыма. Согласно заявлению российского военного ведомства, безэкипажный катер ВМС Украины был обнаружен около 08:00 1 декабря в западной части акватории Черного моря.
О ситуации в регионах Украины к утру 1 декабря
Утром российские военные обстреляли село Ковшаровка Купянского района Харьковской области. В результате повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. Пострадавших нет. За минувшие сутки под обстрелами находились не менее 16 населенных пунктов Богодуховского, Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области.
В Николаевской области ночью силами ПВО уничтожены восемь российских беспилотников „Шахед-136/131“. Один ударный дрон попал в агропредприятие в Баштанском районе. Там повреждены складское здание, ангар и сельскохозяйственная техника. Пострадавших нет.
Ночью армия РФ нанесла ракетный удар по Кривому Рогу, а также дважды обстреляла из тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области. Последствия атаки уточняются. В обоих случаях обошлось без жертв.
За сутки российские войска совершили 91 обстрел Херсонской области, выпустив 528 снарядов. Целью атак стали жилые кварталы населенных пунктов области, территория заводов и предприятий в Херсоне, дом культуры в Херсонском районе. Погибли три человека, еще восемь получили ранения.
За минувшие сутки войска РФ обстреляли территорию девяти областей Украины: Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской, сообщает медиацентр ВСУ.
В общей сложности были атакованы 131 населенный пункт и 62 объекта инфраструктуры. Российские военные применяли гранатометы, минометы, танки, артиллерию, реактивные системы залпового огня, ударные беспилотные летательные аппараты и тактическую авиацию.
Количество погибших и раненых среди гражданского населения уточняется. Один мирный житель погиб в результате российского обстрела села Тягинка Херсонской области в ночь на 1 декабря, сообщает глава областной военной администрации Александр Прокудин.
Почти половина регионов России запустила сборку боевых дронов. Там планируют выпускать до 25 тысяч аппаратов в месяцС начала войны не менее 40% российских регионов запустили новые сборочные производства боевых беспилотников. Эти предприятия уже выпускают не менее 2,5 тысячи аппаратов в месяц и планируют нарастить объемы в 10 раз. Об этом свидетельствует анализ открытых источников, проведенный „Агентством“.Такой рост производства БПЛА уже ощутили на войне в Украине. Западные военные аналитики, которые побывали на фронте в ноябре, одной из причин успешных действий России назвали именно массовое использование дронов.
Российские военные используют SIM-карты „Киевстар“ для управления дронами „Шахед“, которые атакуют Украину. Об этом пишет „Украинская правда“ со ссылкой на военных аналитиков. Как выяснилось, один из недавно сбитых российских дронов имел батарею, модем и SIM-карту украинского мобильного оператора „Киевстар“. SIM-карта позволяет российским военным использовать мобильную сеть „Киевстар“ для отслеживания местонахождения беспилотника и изменения траектории его полета, отмечает издание. В „Киевстаре“ уже заявили, что сотрудничают с правоохранительными органами, чтобы таких инцидентов более не возникало.
Сергей Шойгу выступил на селекторном совещании Минобороны РФ. Вот его основные заявления о ходе российско-украинской войны:
За полгода контрнаступления Вооруженные силы Украины потеряли свыше 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц различного вооружения.
Тотальная мобилизация на Украине, поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
Российские военные занимают более выгодные позиции на фронте и расширяют зоны контроля на всех направлениях. За прошедший месяц в ходе боевых действий особо отличились подразделения 810-й бригады морской пехоты, 150-й мотострелковой дивизии, 4-й, 15-й, 114-й и 123-й мотострелковых бригад ВС РФ.
В 2024 году в зоне „специальной военной операции“ для нужд российских военных оборудуют семь современных полигонов. Основные усилия планируется сосредоточить на подготовке войск к решению задач „спецоперации“.
По меньшей мере 38 261 российских военных погибли при полномасштабном вторжении в Украину. Такие данные приводит „Медиазона“, которая ведет подсчет погибших вместе с журналистами „Русской службы Би-би-си“ и командой волонтеров.
За последние две недели — с 17 ноября по 1 декабря — в список вошли почти 1200 человек, но реальные значения, как отмечают авторы сводки, еще выше: „“Медиазона“ не успевает обработать поток данных“, — заявили в редакции.
„Рост связан с активными боями: с начала ноября мы видим большое количество некрологов с местом гибели под Авдеевкой, теперь к ним добавились публикации о погибших в Херсонской области — там бои идут на островах Днепра и у села Крынки на подконтрольном России левом берегу“, — пишут журналисты „Медиазоны“.
Вечерняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
Вооруженные силы РФ нанесли два ракетных и 17 авиационных ударов, совершили 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня, а также нанесли массированный удар дронами и ракетами. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.
Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение дня состоялось 67 боевых столкновений. Вооруженные силы Украины отбили атаки у Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, в районе Серебрянского лесничества Луганской области, в районах Григорьевки, Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки, Новокалиново, Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского, Новомихайловки Донецкой области, Работино и Вербового Запорожской области.
Силы обороны Украины продолжают удерживать позиции на левобережье Днепра в Херсонской области.
Подразделения ракетных войск ВСУ поразили три района ВС РФ, а также пять складов боеприпасов.
Генштаб ВСУ в своей вечерней сводке никак не прокомментировал сообщения российских военных о том, что Марьинка в Донецкой области захвачена российской армией. При этом в сводке Генштаба сказано, что Марьинка попала под обстрел.
Путин подписал указ, увеличивающий штатную численность армии РФ на 170 тысяч человек. Согласно указу, опубликованному на сайте Кремля, штатная численность Вооруженных сил России составит 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих. Численность Вооруженных сил РФ увеличена на 170 тысяч человек за счет граждан, подписавших контракты на службу в армии, сообщили в Минобороны РФ.„Существенного увеличения призыва граждан на срочную военную службу не планируется, проведения мобилизации не предусмотрено“, — отмечает телеканал министерства „Звезда“.
Швейцария заморозила российские активы на сумму 7,7 млрд швейцарских франков (примерно 8,8 млрд долларов) в рамках санкций, введенных в отношении России из-за войны в Украине, сообщило агентство Reuters со ссылкой на государственный секретариат экономики (SECO) страны.
Это небольшое увеличение по сравнению с 7,5 млрд франков, о заморозке которых правительство Швейцарии отчиталось в прошлом году.
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