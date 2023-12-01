ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (646-й день) | Путин подписал указ об увеличении армии на 170 000 человек

В зоне ответственности ОСУВ „Таврия“ на авдеевском направлении войска РФ при поддержке авиации не оставляют попыток оцепить Авдеевку. Украинские военные стойко держат оборону, нанося противнику значительные потери. Безуспешными были российские наступательные действия возле Степного, Новокалинового, Авдеевки, Тоненького, Северного, Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отбито 20 атак.

На бахмутском направлении противник вел штурмовые действия вблизи Богдановки, Андреевки и Клещеевки Донецкой области, где украинские военные отразили 24 атаки. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят противнику потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На лиманском направлении ВСУ отразили шесть атак противника в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Торского Донецкой области.

В зоне ответственности Оперативно-тактической группировки войск (ОСУВ) „Хортица“ на купянском направлении российские военные при поддержке авиации вели штурмовые действия возле Синьковки, северо-восточнее Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где Силами обороны Украины отражены семь атак.

Под артиллерийским огнем оказалось более 130 населенных пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

За прошедшие сутки российские военные нанесли очередные авиационные удары, применив 19 беспилотников типа „Шахед-136/131“. 15 из них были уничтожены. С начала суток армия РФ в очередной раз атаковала Украину двумя управляемыми ракетами Х-59 и 12 дронами „Шахед-136/131“. Силы противовоздушной обороны уничтожили одну управляемую ракету Х-59 и восемь ударных БПЛА.

За минувшие сутки произошли 82 боевых столкновения. Войска РФ нанесли один ракетный и 71 авиационный удар, совершили 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.

На купянском направлении российские войска нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Песчаное, Кисловка и Кулаговка. Потери противника составили до 35 военнослужащих, два танка, три пикапа и станция радиоэлектронной борьбы „Буковель-AD“.

Какой ущерб нанесли дроны и ракета, которые сбить не удалось, в заявлении ВСУ не говорится.

Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 18 дронов и одну ракету. ПВО работала в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.

В общей сложности войска РФ применили две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 25 ударных беспилотников „Шахед-136/131“.

Как сообщает командование Воздушных сил ВСУ, основным направлением удара стал юг и восток Украины.

В ночь на 1 декабря российская армия атаковала Украину ударными дронами и авиационными ракетами.

Подразделения ракетных войск поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, шесть зенитно-ракетных комплексов, два состава боеприпасов, одну радиолокационную станцию и две станции радиоэлектронной борьбы противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла десять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще один — по зенитно-ракетному комплексу противника.

В зоне ответственности ОСУВ „Одесса“ на херсонском направлении украинские военные удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на мелитопольском направлении, наносят российским войскам потери в живой силе и технике, истощают противника вдоль всей линии фронта.

На запорожском направлении противник 11 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение у Работино Запорожской области. Также ВСУ отбили четыре российские атаки западнее Вербового Запорожской области.

На марьинском направлении противник при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь ВСУ отразили 10 атак.

Минобороны РФ заявило, что уничтожило украинский морской дрон у берегов аннексированного Крыма. Согласно заявлению российского военного ведомства, безэкипажный катер ВМС Украины был обнаружен около 08:00 1 декабря в западной части акватории Черного моря.

Средства ПВО сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе Тягинки Херсонской области, а также украинский самолет МиГ-29 в районе Пересадовки Николаевской области. За сутки перехвачены две противорадиолокационные ракеты HARM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Уничтожены 38 украинских беспилотников.

Авиация, ракетные войска и артиллерия РФ поразили центр подготовки и применения дронов ВСУ в Запорожской области, склад авиационных средств поражения в Кировоградской области, радиолокационную станцию П-18 в районе Лозового Херсонской области, а также живую силу и технику ВСУ в 106 районах.

На запорожском направлении отражены шесть атак штурмовых групп противника в районах Работино и Вербового, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Успеновки и Малой Токмачки. Потери противника составили до 30 военнослужащих, танк, два пикапа, артиллерийская система М777, орудие Д-20. На херсонском направлении потери противника составили до 105 военнослужащих, семь автомобилей и гаубица Д-20.

На южно-донецком направлении российские военные нанесли огневое поражение живой силе и технике бригад ВСУ в районах Новомихайловки и Угледара. Потери противника составили до 95 военнослужащих, два автомобиля, артиллерийская система М777, гаубица Д-30.

На донецком направлении войска РФ отразили шесть атак и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Дылеевка, Георгиевка. Потери противника составили до 300 военнослужащих убитыми и ранеными.

На краснолиманском направлении отражена атака бригады „Азов“ в районе Серебрянского лесничества, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Торское, Северск и Григоровка. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих и два автомобиля.

О ситуации в регионах Украины к утру 1 декабря

Утром российские военные обстреляли село Ковшаровка Купянского района Харьковской области. В результате повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. Пострадавших нет. За минувшие сутки под обстрелами находились не менее 16 населенных пунктов Богодуховского, Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области.

В Николаевской области ночью силами ПВО уничтожены восемь российских беспилотников „Шахед-136/131“. Один ударный дрон попал в агропредприятие в Баштанском районе. Там повреждены складское здание, ангар и сельскохозяйственная техника. Пострадавших нет.

Ночью армия РФ нанесла ракетный удар по Кривому Рогу, а также дважды обстреляла из тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области. Последствия атаки уточняются. В обоих случаях обошлось без жертв.

За сутки российские войска совершили 91 обстрел Херсонской области, выпустив 528 снарядов. Целью атак стали жилые кварталы населенных пунктов области, территория заводов и предприятий в Херсоне, дом культуры в Херсонском районе. Погибли три человека, еще восемь получили ранения.

За минувшие сутки войска РФ обстреляли территорию девяти областей Украины: Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской, сообщает медиацентр ВСУ.

В общей сложности были атакованы 131 населенный пункт и 62 объекта инфраструктуры. Российские военные применяли гранатометы, минометы, танки, артиллерию, реактивные системы залпового огня, ударные беспилотные летательные аппараты и тактическую авиацию.

Количество погибших и раненых среди гражданского населения уточняется. Один мирный житель погиб в результате российского обстрела села Тягинка Херсонской области в ночь на 1 декабря, сообщает глава областной военной администрации Александр Прокудин.