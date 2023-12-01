Министр обороны планирует расширить полигон в Нарва-Йыэсуу в несколько раз

„Не новость, что мы быстро нарастили наш военный потенциал, и понятно, что это приводит к необходимости расширения возможностей обучения. На северо-востоке Эстонии у нас достаточно государственной земли вокруг существующего полигона Сиргала, чтобы расширить его до необходимых объемов. Конечно, мы благодарим местные самоуправления и жителей за хорошее сотрудничество и понимание“, – приводит слова Певкура rus.err.

По словам руководителя проекта тренировочных полей Государственного центра оборонных инвестиций Элари Калмару, в настоящее время на полигоне Сиргала невозможно организовать военную подготовку в необходимом масштабе.

„Сейчас возможна организация групповых боевых стрельб, стрельб из противотанковых средств, минометов и крупнокалиберных пулеметов, а также учебный пробег бронетехники, но невозможно проведение маневров, имитирующих бой с механизированными подразделениями“, –пояснил Калмару.

После расширения город Нарва-Йыэсуу получит в три раза больше государственного пособия, чем раньше.

Помимо Нарва-Йыэсуу, расширение распространяется также на волости Тойла и Алутагузе, которые впервые получат пособия.

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