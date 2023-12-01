Суд: МВД опорочило доброе имя Эльмара Вахера

МВД провел весной служебное расследование, в результате которого был сделан вывод, что PPA фиктивно взял на работу в полицию пять человек.

Проверка была проведена в связи с тем, что в марте Полиция безопасности Эстонии (КаПо) предъявила подозрение в мошенничестве руководителю таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Ээрику Хелдна, а генеральному директору Департаменту полиции и погранохраны Эльмару Вахеру было предъявлено подозрение в пособничестве мошенничеству.

Согласно подозрению, в апреле 2019 года Ээрика Хелдна по его желанию и при содействии Эльмара Вахера фиктивно оформили на службу в Департамент полиции и погранохраны и в тот же день перевели в структурное подразделение Сил обороны, где он в действительности уже работал в течение года.

Поскольку уголовное дело до суда еще не дошло, то бывший генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер подал жалобу в Таллиннский административный суд. Вахер просил суд установить, что в выводах служебной проверки, проведенной МВД в отношении бывшего гендиректора PPA, было опорочено его доброе имя, и обязать министерство возместить причиненный этим нематериальный ущерб.

Административный суд нашел, что такая оценка, что пять человек были взяты на службу „фиктивно“, не обоснована. Тем самым было опорочено доброе имя Вахера как тогдашнего руководителя PPA.

„Чтобы оценить, является ли то или иное действие фиктивным, необходимо изучить обычное значение этого слова, а также значения, придаваемого ему в законодательстве, выяснить каково было реальное намерение и цель соответствующих лиц, но на самом деле Министерство внутренних дел этого не сделало“, - отметил суд.

Дав не обоснованную оценку, Министерство опорочило доброе имя заявителя, тем самым также нарушив его право на презумпцию невиновности. „В этих обстоятельствах министерство действовало противоправно“, - постановил суд.