Жители пограничного города жалуются на опасную городскую банду

По свидетельствам местных жителей и газеты Ziemeļlatvija, уголовные преступления в городе — частое явление. В сентябре произошло убийство, в октябре — два жестоких избиения, одно из них с тяжелыми последствиями: пострадавший получил серьезные травмы и восстанавливается в больнице в Риге. Как утверждает телеканал, местные жители знают о некой банде, с которой „нельзя связываться“.

О ситуации осведомлены и в городской думе — по словам ее председателя Валдиса Гибала-Лесиньша, 27 ноября было созвано специальное заседание с участием Госполиции, муниципальной полиции, службы пробации и других ответственных ведомств. Впрочем, поводов для серьезного беспокойства градоначальник не видит.

В местном издании Ziemeļlatvija считает иначе — информации об инцидентах от полиции журналисты не получают. Вместо этого к ним обращаются обеспокоенные жители.

„Я откровенно говорю, что полиция не предоставила нам эту информацию. Мы узнали об убийстве в сентябре, потому что нам позвонили и рассказали — человека пытали и потом убили“, — сообщили телеканалу представили газеты.

Тем временем в городской думе считают, что количество преступлений в Валке сравнительно невелико, но призывают жителей сообщать о каких-либо противоправных деяниях.

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