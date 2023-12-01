Спецоперация СБУ? В самом длинном тоннеле БАМа произошел взрыв. Когда поезда пустили по объездному пути, взрыв произошел и там(1)
В Северомуйском тоннеле Байкало-Амурской магистрали на перегоне Итыкит — Окусикан в Бурятии в ночь на 30 ноября загорелась цистерна в составе поезда, проходившего по тоннелю. В официальных российских каналах не сообщалось, что стало причиной пожара, однако украинские СМИ заявили со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины, что в тоннеле сработало взрывное устройство, а за взрывом стоит СБУ. О том, что украинская спецслужба причастна к взрыву, также пишет CNN со ссылкой на источники в ведомстве, передает „Медуза“.
В „Российских железных дорогах“ сообщили, что после пожара, случившегося в тоннеле, остальные поезда пустили в обход. Вскоре российские телеграм-каналы и украинские СМИ сообщили, что на обходном пути взорвался еще один состав. Когда точно произошел второй взрыв, неизвестно. Взрывное устройство заложили на Чертовом мосту, который использовали для объезда, оно сработало, когда по мосту проходил состав, сообщили источники украинского телеканала „Суспильне“ в СБУ. Об этом же сказали источники „Громадське“ и „Украинской службы Би-би-си“. Как уточнил собеседник „Би-би-си“, второй состав, объезжавший закрытый участок Северомуйского тоннеля, „попал в ловушку СБУ“.
Накануне источники „Украинской правды“, сообщившие о первом взрыве, назвали БАМ ключевой магистралью, соединяющей Россию и Китай, а также отметили, что ее используют для военных поставок. Источники „Суспильне“ добавили, что взрыв на Чертовом мосту стал „вторым этапом спецоперации СБУ“ по выведению из строя важной магистрали. „Российским спецслужбам стоит привыкать, что наши люди — везде. Даже в далекой Бурятии“, — сказал источник „Украинской правды“ после второго взрыва.
После первого взрыва Следственный комитет возбудил дело о теракте в отношении „неустановленных лиц“, сообщил „Коммерсант“ со ссылкой на источник. „Предварительно установлено, что возгорание цистерны с топливом стало следствием подрыва неустановленного взрывного устройства, находящегося предположительно под вагоном“, — сообщил источник газеты. О том, что пожар в тоннеле стал результатом взрыва под вагоном, также пишет РБК со ссылкой на источники в МВД.
В результате взрыва в Северомуйском тоннеле, как сообщил телеграм-канал Baza без ссылки на источник, в составе из 50 вагонов полностью выгорела одна цистерна, в двух обнаружили пробоины. Телеграм-канал Mash заявил, что на месте взрыва нашли фрагменты самодельного взрывного устройства. У второго железнодорожного состава, взорвавшегося на объездном пути, по данным Baza, выгорели четыре цистерны, две повредило огнем.
Есть ли пострадавшие при взрывах, неизвестно. После взрыва в Северомуйском тоннеле Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что проводит проверку „по факту возгорания вагона“, отметив, что никто не пострадал. Второй взрыв ни прокуратура, ни РЖД не комментировали. Российские следственные органы также официально о взрывах не сообщали.
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