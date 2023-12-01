В воскресенье на столичной Ратушной площади зажгут первую свечу адвента

На традиционном торжественном мероприятии по случаю зажжения первой свечи адвента прозвучат рождественские песнопения в исполнении единого церковного хора Таллиннского пробства, в котором примут участие концертный хор Таллиннского прихода Эстонской Евангелическо-лютеранской церкви Каарли, камерный хор Canorus, смешанный хор прихода церкви Яани, камерный хор Activa, камерный хор прихода Святого Духа, смешанный хор Домского собора Laudate Dominum, камерный хор прихода Пеэтели, Миссионерский хор и Таллиннский камерный хор.

В этом году главную площадь Эстонии украшает 14-метровая пушистая ель, которая привезена из деревни Набала в уезде Кийли и установлена 23 ноября.

Сегодня, 1 декабря, в 18 часов на Ратушной площади откроется Таллиннский рождественский рынок, который будет работать до 7 января. С приветствием в честь открытия рынка обратится старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм, после чего на елке будут зажжены праздничные огни. Выступит хор Valge Gospel с солистами Оттем Лепландом и Таней Михайловой-Саар. В этом году на рынке действует экологичный подход – используется только многоразовая посуда, залоговая стоимость которой – два евро. Пункт возврата залога расположен рядом с главной сценой.

В рамках проекта Зеленой столицы Европы с 1 по 3 декабря состоится пять световых представлений в Старом городе: в 16:30 и 19:00 в Комендантском саду, в 17:00 и 19:30 – на горке Харью, в 17:30 и 20:00 – в парке Хирве, в 18:00 и 20:30 – в Домском парке, в 18:30 и 21:00 – на Башенной площади.

Программа Рождественского рынка (на эстонском) здесь .

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