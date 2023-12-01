Ротацию, которая подвела под суд Хелдна, подобным образом проделал и бывший глава полиции Райво Кюйт

Газета Õhtuleht написала сегодня, что в уголовном деле Эльмара Вахера и Ээрика Хелдна есть интересное обстоятельство: бывшего руководителя полиции Райво Кюйта ротировали из полиции в МВД так же, как Эрика Хелдна в Разведывательный центр Сил обороны. Но ротация Кюйта, который сейчас служит вице-канцлером МВД, для следственных органов интереса не представляет.

В свое время прокурор Мария Энтсик говорила о случае с Хелдна: „Проверяется подозрение в том, что оформление служебных отношений и ротация были фиктивными, так как, согласно подозрениям, Э. Хелдна по существу на службу в PPA (Департамент полиции и погранохраны — ред.) не поступил, а осуществлял свою деятельность в других государственных учреждениях. Согласно подозрению, целью оформления служебных отношений было обеспечить для Хелдна пенсионные права, а не поступление на службу в PPA“.