01.12.2023, 18:03
Ротацию, которая подвела под суд Хелдна, подобным образом проделал и бывший глава полиции Райво Кюйт(4)
ФОТО: ANDRES PUTTING | DELFI MEEDIA
Так же, как находящийся сейчас под следствием бывший глава налогового департамента Эрик Хелдна, был ротирован и бывший глава полиции Райво Кюйт — в тот же день, как только с ним в PPA был подписан трудовой договор. Предположительно, перед ротацией Кюйт взял и полный расчет. В полицию он до сих пор не вернулся.
Газета Õhtuleht написала сегодня, что в уголовном деле Эльмара Вахера и Ээрика Хелдна есть интересное обстоятельство: бывшего руководителя полиции Райво Кюйта ротировали из полиции в МВД так же, как Эрика Хелдна в Разведывательный центр Сил обороны. Но ротация Кюйта, который сейчас служит вице-канцлером МВД, для следственных органов интереса не представляет.