Новости Эстонии
01.12.2023, 18:03

Ротацию, которая подвела под суд Хелдна, подобным образом проделал и бывший глава полиции Райво Кюйт

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Райво Кюйт
Райво Кюйт
ФОТО: ANDRES PUTTING | DELFI MEEDIA

Так же, как находящийся сейчас под следствием бывший глава налогового департамента Эрик Хелдна, был ротирован и бывший глава полиции Райво Кюйт — в тот же день, как только с ним в PPA был подписан трудовой договор. Предположительно, перед ротацией Кюйт взял и полный расчет. В полицию он до сих пор не вернулся.

Газета Õhtuleht написала сегодня, что в уголовном деле Эльмара Вахера и Ээрика Хелдна есть интересное обстоятельство: бывшего руководителя полиции Райво Кюйта ротировали из полиции в МВД так же, как Эрика Хелдна в Разведывательный центр Сил обороны. Но ротация Кюйта, который сейчас служит вице-канцлером МВД, для следственных органов интереса не представляет.

В свое время прокурор Мария Энтсик говорила о случае с Хелдна: „Проверяется подозрение в том, что оформление служебных отношений и ротация были фиктивными, так как, согласно подозрениям, Э. Хелдна по существу на службу в PPA (Департамент полиции и погранохраны — ред.) не поступил, а осуществлял свою деятельность в других государственных учреждениях. Согласно подозрению, целью оформления служебных отношений было обеспечить для Хелдна пенсионные права, а не поступление на службу в PPA“.

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