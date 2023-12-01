ВИДЕО | DW: Как война в Украине изменила эстонскую Нарву?

Этот эфир - спецвыпуск ток-шоу „В самую точку“ с Еленой Барышевой. Гостями прямого эфира стали экс-мэр Нарвы Катри Райк, сотрудница Нарвского музея Дарья Боярова и культуролог, журналист Ян Левченко.

Нарва как приграничный город приковала к себе внимание Европы с начала войны с Украиной. А сейчас, когда Департамент полиции и погранохраны регулярно напоминает о том, что не стоит ездить в страну-агрессор и объясняет, что из-за „выходок“ мигрантов может закрыть переход через границу в Нарве, интерес к ней вырос еще сильнее.

Ведущая ток-шоу спрашивала мнение гостей о том, как закрытие КПП Нарва-Ивангород повлияет на приграничный город, как война в Украине изменила здесь ситуацию, притесняют ли в Эстонии русских, ждут ли в Эстонии российских оппозиционеров.

Разговор в ток-шоу зашел и о том, зачем нарвитяне ходят в Ивангород. Ведущую удивило, что местные люди часто говорят именно „ходят“, а не „ездят“ в Россию. Обсудили некоторые результаты интеграции, о которой говорят последние 30 лет, кризис идентичности русскоязычных жителей Эстонии.

Задала Барышева и вопросы гостям эфира о влиянии российской пропаганды на местных жителей. Дарья Боярова уверенно ответила, что у горожан заработало критическое мышление, что теперь никто не верит всему однозначно, стараются смотреть с разных сторон на ситуацию.

Катри Райк в очередной раз напомнила, теперь уже можно сказать всему миру, что в Нарве живут очень терпеливые люди, которые могут что-то обсуждать в негативном ключе у себя на кухне, но они не выйдут с протестами на улицу. Она вспомнила о беженцах, которые появились в Нарве уже в первые месяцы войны. По ее словам, это были и дети без родителей, только с пакетиком вещей, раненые, те, кто был без денег, но с любимой кошкой. „Этот город все видел, и это заставило взять какую-то позицию“, - говорила Райк.