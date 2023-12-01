Члену сборной Финляндии по хоккею грозит инвалидная коляска до конца жизни
Капитан „ХВ71“ Санни Хакала получила тяжёлую травму шеи после столкновения с воротами, сообщает пресс-служба клуба из Шведской женской лиги.
„Капитан Санни Хакала получила травму, столкнувшись с воротами и повредив шею. Хакала была доставлена в больницу на машине скорой помощи.
Санни Хакала была переведена в университетскую больницу в Линчёпинге в пятницу вечером, где ей в субботу сделали операцию на шее. Хирурги больницы сообщают, что операция прошла хорошо и Санни ждёт длительный период реабилитации, в котором ей необходим покой.
У неё огромная поддержка со стороны своих родственников и представителей клуба. Санни благодарна за всё тепло, которое она получила от всей хоккейной семьи. Дополнительной информации на данный момент предоставлено не будет. Мы просим всех отнестись к этому с пониманием и уважением“, — сказано в сообщении клуба.
„До сих пор сложно понять, как произошло, что у меня такие серьезные последствия от столкновения со штангой ворот. Мне не только придется перестать играть в хоккей, но, возможно, мне придется всю оставшуюся жизнь сидеть в инвалидной коляске“, - написал Хакала.
В составе сборной Финляндии Хакала завоевала две олимпийские бронзы, две бронзы и одно серебро чемпионатов мира.