Э-сигареты на 95 % менее вредны, чем курение обычного табака

„Отказ от курения – одна из лучших вещей, которые вы можете сделать для своего здоровья“, – говорит доктор ДеГручи, заместитель главврача Англии. По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 22,3 % людей в мире курят, и это большая проблема, поскольку курение не снижается, и это при том что оно убивает около половины курильщиков.

Э-сигарета на 95 % менее вредна

Согласно рапорту Королевского колледжа Лондона, по сравнению с курением электронные сигареты на 95 % менее вредны. Авторы обзора отметили, что использование электронных сигарет вместо курения значительно снижает контакт с токсичными веществами, способствующими развитию рака, заболеваний легких и сердечно-сосудистых заболеваний. Однако это не означает автоматически, что при использовании э-сигарет риски отсутствуют, особенно для людей, которые никогда не курили.

В обзоре 2022 года особое внимание уделяется биомаркерам, указывающим на воздействие на организм химических веществ и токсинов. Исследование показало, что у пользователей электронных сигарет биомаркеры значительно ниже, чем у курильщиков. При пассивном использовании электронных сигарет изменений биомаркеров обнаружено не было. Среди пользователей э-сигарет уровень соприкосновения с канцерогенными и другими токсичными веществами был ниже, чем у тех, кто курит обычные сигареты.

Путаница, связанная с тем, что они менее вредны

Хотя ученые выявили, в чем преимущества э-сигарет перед курением, исследование показывает, что среди общественности все еще существует путаница по поводу того, что э-сигареты менее вредны. В 2021 году только 34 % взрослых курильщиков в Англии знали, что использование э-сигареты менее вредно, чем курение обычных сигарет. Лишь 11 % курильщиков знали, что никотин не является основной причиной рисков для здоровья, связанных с курением.