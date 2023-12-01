ВИДЕО | В десятый раз в истории НХЛ вратарь забросил шайбу прямым броском

Джерри забросил заключительную шайбу в игре, когда „Тампа“ сняла своего вратаря россиянина Андрея Василевского. Таким образом он стал девятым вратарем в истории лиги, которому удалось прямым броском забросить шайбу.

Также Джерри стал первым голкипером в истории „Питтсбурга“, которому удалось забросить шайбу.

До него за счет броска по пустым воротам голы в матчах НХЛ забивали восемь вратарей — Рон Хекстолл (дважды, в 1987 и 1989 году, второй раз — в плей-офф), Крис Осгуд (1996), Мартин Бродер (1997 — в плей-офф), Жозе Теодор (2001), Евгений Набоков (2002), Майк Смит (2013), Пекка Ринне (2020) и Линус Улльмарк (2023).

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