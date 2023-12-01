Финские хоккеисты не поедут на Кубок мира в случае допуска России

Сборная Финляндии по хоккею откажется от выступления в Кубке мира в случае допуска российских игроков, сообщает Iltalehti со ссылкой на Финскую федерацию хоккея.

21 ноября исполнительный директор Ассоциации игроков НХЛ Марти Уолш заявил, что россияне, скорее всего, не выступят на международном турнире лиги в 2025 году, где планируется участие игроков из Канады, США, Швеции и Финляндии. НХЛ из-за сопротивления ряда сборных пришлось искать альтернативный формат для Кубка мира, который планировался на 2024 год, и в итоге менять сроки его проведения.

Сборная России отстранена от соревнований под эгидой IIHF и исключена из числа участников Евротура, где ее заменила Швейцария.

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