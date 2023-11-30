ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (645-й день) | Фракции Верховной Рады договорились, что все выборы пройдут после окончания войны

Все фракции Верховной Рады договорились, что выборы — и парламентские, и президентские — пройдут „после завершения войны“

Руководство, фракции и группы Верховной Рады Украины девятого созыва подписали заявление о том, что следующие выборы пройдут только после завершения военного положения.

Заявление приняли на встрече в формате „Диалогов Жана Моне“ для мира и демократии, прошедшей 10-12 ноября в Закарпатье. Первым об этом 30 ноября сообщило издание „Страна.ua“, опубликовавшее текст заявления.

В документе сказано, что представители всех политических сил, представленных в украинском парламенте, „пришли к согласию, что будущие свободные и честные национальные выборы (парламентские, президентские) проводятся после завершения войны и завершения действия военного положения со временем, достаточным для подготовки проведения выборов (не менее шести месяцев после окончания военного положения)“.

В Тульской области люди в масках забрали в военкомат сына кандидата в муниципальные депутаты

Кандидат в муниципальные депутаты Суворовского района Тульской области Алексей Риттер заявил, что люди в масках „схватили“ его 20-летнего сына Германа и увезли в областной военкомат.

По словам Риттера, около 9 утра ему позвонили люди, представившиеся сотрудниками управляющей компании. Они сообщили, что хотят попасть в его квартиру, поскольку там случилась протечка. Риттер попросил сына впустить сотрудников, после чего четверо мужчин в масках увели Германа Риттера.

По словам Риттера, вместе с его сыном в военкомате удерживают группу молодых людей, с которыми военком „лично проводит воспитательную беседу с пристрастием“. Риттер обратился в полицию и находится около военкомата, ожидая приезда полицейских.

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