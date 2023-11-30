ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (645-й день) | Фракции Верховной Рады договорились, что все выборы пройдут после окончания войны
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Все фракции Верховной Рады договорились, что выборы — и парламентские, и президентские — пройдут „после завершения войны“
Руководство, фракции и группы Верховной Рады Украины девятого созыва подписали заявление о том, что следующие выборы пройдут только после завершения военного положения.
Заявление приняли на встрече в формате „Диалогов Жана Моне“ для мира и демократии, прошедшей 10-12 ноября в Закарпатье. Первым об этом 30 ноября сообщило издание „Страна.ua“, опубликовавшее текст заявления.
В документе сказано, что представители всех политических сил, представленных в украинском парламенте, „пришли к согласию, что будущие свободные и честные национальные выборы (парламентские, президентские) проводятся после завершения войны и завершения действия военного положения со временем, достаточным для подготовки проведения выборов (не менее шести месяцев после окончания военного положения)“.
В Тульской области люди в масках забрали в военкомат сына кандидата в муниципальные депутаты
Кандидат в муниципальные депутаты Суворовского района Тульской области Алексей Риттер заявил, что люди в масках „схватили“ его 20-летнего сына Германа и увезли в областной военкомат.
По словам Риттера, около 9 утра ему позвонили люди, представившиеся сотрудниками управляющей компании. Они сообщили, что хотят попасть в его квартиру, поскольку там случилась протечка. Риттер попросил сына впустить сотрудников, после чего четверо мужчин в масках увели Германа Риттера.
По словам Риттера, вместе с его сыном в военкомате удерживают группу молодых людей, с которыми военком „лично проводит воспитательную беседу с пристрастием“. Риттер обратился в полицию и находится около военкомата, ожидая приезда полицейских.
Bloomberg: Зеленский с июня не подписывает закон о снижении возраста призыва, он хочет услышать более четкий план от военных
Президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на давление военных, до сих пор не подписал закон о снижении предельного возраста призыва с 27 до 25 лет. Нежелание главы государства подписывать закон связано с тем, что он хочет увидеть более четкий план того, что его военные планируют достичь с помощью призыва, как будут распределены новобранцы и как организовать ротацию для тех, кто провел на фронте 21 месяц. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Верховная рада еще в конце мая одобрила снижение предельного возраста призыва на срочную службу в армию с 27 до 25 лет. Законопроект был подготовлен по инициативе Минобороны Украины.
„Украинская правда“ отмечает, что закон отправили на подпись Зеленскому 5 июня. Он даст офицерам, занимающимся призывом, доступ к дополнительным 140 тысячам потенциальных призывников, и задержка с его подписанием „беспокоит военных“, сообщает Bloomberg.
12 контрактников из Владивостока погибли на полигоне в Ростовской области при взрыве снаряда, упавшего в костер
На полигоне Кузьминский в Ростовской области при случайном взрыве снаряда погибли 12 морских пехотинцев из Владивостока, пишет сайт 161.ru со ссылкой на источники в силовых структурах, армии и следственных органах.
По словам одного из собеседников издания, около 20 человек из бригады морской пехоты разожгли костер рядом с блоками боеприпасов. Один из снарядов гранатомета РПГ-7 скатился в костер и взорвался.
По данным источника 161.ru, восемь человек погибли на месте, еще восемь были ранены. Четверо из них позже умерли в больнице. Все погибшие были контрактниками из Владивостока.
Взрыв произошел 3 ноября. О произошедшем на следующий день сообщил изданию один из бойцов, находившихся на полигоне, но тогда оперативно проверить его слова редакция не смогла. Подтвердить информацию в нескольких источниках удалось лишь к концу ноября.
Официально ни следственные органы, ни Минобороны о взрыве на полигоне Кузьминский не сообщали.
Источник: Meduza
Главное из сводки Генштаба ВСУ
За сутки, по состоянию на вечер 30 ноября, на фронте произошло 73 боевых столкновения Россия нанесла 1 ракетный и 43 авиационных удара, осуществила 34 обстрела с РСЗО.
Детали: С начала суток россияне атаковали Украину 7 ударными БпЛА типа Shahed-136/131, из которых 5 уничтожено силами и средствами противовоздушной обороны.
На Купянском направлении противник при поддержке авиации вел штурмовые действия в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где силами обороны отбито 7 атак.
На Лиманском направлении противник вел штурмовые действия в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Торского Донецкой области, где Силами обороны отбиты 4 атаки.
На Бахмутском направлении украинские воины отразили 21 атаку противника вблизи Богдановки, Андреевки и Клещиевки Донецкой области.
На Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия возле Степного, Авдеевки, Тоненького, Северного, Первомайского Донецкой области.
На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районе Новомихайловки Донецкой области, где украинские защитники отбили 9 атак.
На Запорожском направлении противник 11 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение возле Роботиного Запорожской области. Также наши защитники отбили 3 атаки окупантов западнее Вербового Запорожской области.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще 1 – по зенитно-ракетному комплексу противника.
Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 зенитно-ракетных комплекса, радиолокационную станцию и радиоэлектронную борьбу противника“.
Источник: Генштаб ВСУ
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