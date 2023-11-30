В Нарве приняли проект бюджета на 2024 год. Депутат от оппозиции назвал его „беспощадным“

В отсутствие мэра, который находится в отпуске, проект бюджета передали в горсобрание вице-мэр Олег Карпиков и член горуправы, директор Финансового департамента Елена Голубева. Для сравнения – уточненный бюджет Нарвы на 2023 год по состоянию на сентябрь составил 145,7 миллионов евро.

Депутатам предстоит также конкретизировать, какие средства придут в город из государственного бюджета, а какие средства, возможно, поступят в бюджет из целевых фондов.

Оппозиционный депутат Денис Ларченко назвал бюджет весьма строгим и беспощадным. Он выразил уверенность, что комиссии внесут много правок в проект. „Сейчас в нем не предусмотрены депутатские „хотелки“, которые, я уверен, будут озвучены нашими оппонентами, – сказал Ларченко. – Например, могут измениться суммы поддержки на деятельность различных НКО, в том числе спортивных, по уходу за бездомными животными и других“.

Ларченко отметил, что особенно его волнует сфера образования, для которой необходим план действий, который будет подкреплен цифрами. „Нам в Нарве стоит расширить возможности образования по интересам, и на этой базе создать новые рабочие места для учителей, – прокомментировал депутат. – Подобная мера могла бы помочь и самим ученикам: они получат более практичные знания на родном языке – и учителям, которые смогут вести педагогическую деятельность без самой высшей категории владения эстонским языком“.

По словам депутата, в контексте перехода на эстоноязычное обучение городу крайне важно предпринимать меры в отношении оптимизации школьной сети. „Сейчас бюджет этих мер не отображает, живем, как будто ничего не меняется, но так нельзя, грядут тяжелые времена!“ – констатировал Ларченко.

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