ФОТО | Во двор эстонского хутора упала большая гильза. ВВС Эстонии и союзники от нее открещиваются

Кайре Ваннас, фермер, ведущая свое хозяйства под Кяйна на острове Хийумаа, за многие годы уже привыкла к летающим над головой истребителям, но такой предмет, который она недавно нашла в своем дворе, видит впервые. „Это гильза патрона, в этом сомнения нет. Внутри и по краю была обуглена, с какой-то сажей“, - уверенно сказала она.

По словам Кайре, они возились с мужем во дворе своего хутора, когда военные самолеты начали свои тренировочные полеты. „Я еще сказала мужу, что они так шумят, что и самого себя даже не слышно. После того, как самолеты улетели, примерно через 30 минут, супруг вновь поехал в хлев и нашел гильзу“, - рассказывает женщина.