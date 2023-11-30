30.11.2023, 17:55
ФОТО | Во двор эстонского хутора упала большая гильза. ВВС Эстонии и союзники от нее открещиваются(31)
ФОТО: KAIRE VANNAS | ERAKOGU
„Представьте себе, если бы она упала на автомобильное стекло или кому-то на голову. Дело могло бы закончиться очень печально“, - говорит хуторянка с Хийумаа, которая нашла в конце октября после тренировочных полетов истребителей НАТО в своем дворе гильзу величиной с кисть руки. Теперь военная полиция выяснит, что это такое и откуда появилось.
Кайре Ваннас, фермер, ведущая свое хозяйства под Кяйна на острове Хийумаа, за многие годы уже привыкла к летающим над головой истребителям, но такой предмет, который она недавно нашла в своем дворе, видит впервые. „Это гильза патрона, в этом сомнения нет. Внутри и по краю была обуглена, с какой-то сажей“, - уверенно сказала она.