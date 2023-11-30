Конец эпохи! Юрген Хенн покидает пост главного тренера „Флоры“

Его последней игрой в качестве главного тренера клуба станет воскресный матч 1/8 финала Кубка Эстонии против клуба „Эльва“.

„В разных ролях я поучаствовал в восьми чемпионствах клуба, провел успешный сезон в еврокубках, который я наверняка запомню на всю оставшуюся жизнь. Спасибо клубу за эту возможность! Благодарю всех игроков, техперсонал и болельщиков, с которыми было приятно пройти этот путь“, - сказал Хенн.

По словам президента „Флоры“ Пелле Похлака, найти замену Хенну будет непросто.

„По сути, мы всегда старались найти тренера, который будет находиться на посту главного тренера как можно дольше и сможет вывести команду на новый уровень. Шесть лет Юргена на посту главного тренера „Флоры“ ознаменовали самый длительный срок пребывания на посту главного тренера в истории клуба. Четыре завоеванных за это время титула чемпионов Эстонии и участие в групповой стадии Лиги конференций свидетельствуют об успехе нашего сотрудничества. Совсем непросто найти человека, который сможет пробыть у руля главной команды целых 11 лет. Спасибо, Юрген, и удачи!“ — сказал Похлак.

Уроженец Вильянди присоединился к „Флоре“ в качестве игрока в 2010 году. Два года спустя он стал помощником тренера дублирующей команды „Флора“. В 2013 году Хенн начал сезон в качестве главного тренера „Флоры III“, но летом возглавил юношескую команду „Флора“ U21. В 2018 году Хенн был назначен главным тренером основной команды „Флоры“.

Под его руководством „Флора“ четыре раза выигрывали чемпионат Эстонии, один раз - Кубок Эстонии и дважды - Суперкубок Эстонии. Осенью 2021 года „Флора“ под руководством Хенна стал первым эстонским клубом, который участвовал в групповом этапе еврокубка (Лига конференций). С 2019 по 2022 год Хенн четыре раза подряд получал от Эстонского футбольного союза награду „Тренер года“ имени Альберта Вольрата.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.