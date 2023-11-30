Верховный суд РФ запретил „движение ЛГБТ“. Что ждет квир-людей в России?

После объявления российского Минюста о намерении признать „ЛГБТ-движение“ экстремистским Даниэлю стало страшно за себя. Но через некоторое время „паника поутихла“, говорит он: „Я подумал, что это какая-то дичь. Ощущение, что я в сюрреализме нахожусь. Я продолжу поддерживать открыто транс-людей. Сидеть и молчать в тряпочку? Молчание ни к чему хорошему не приведет. Будем мы, как Северная Корея“.

На свадьбе Даниэля присутствовало несколько десятков человек, включая ЛГБТ-активистов и журналистов. Новости с фотографиями с церемонии в МФЦ публиковались в телеграм-каналах. Даниэль говорит, что изначально задумывал эту свадьбу как некую акцию в знак протеста против новых репрессивных законов и ради поддержки транс-людей в России. „Хотелось показать, что это [закон о запрете транс-перехода] не конец света . Да, это отвратительно и ужасно, но, пожалуйста, не отчаивайтесь — знайте, что вы не одни и что в России есть транс-сообщество“, — объясняет он идею публичной свадьбы.

Мысль о том, что ему грозит тюрьма после признания „ЛГБТ-движения“ экстремистским, у Даниэля появилась из-за того, что месяц назад он публично женился на другом квир-человеке. Его партнер также идентифицирует себя как мужчину, но он не успел сменить документы — из-за этого в МФЦ удалось официально зарегистрировать брак.

Даниэль — транс-мужчина. Он успел пройти комиссию и сменить имя и гендерный маркер в паспорте в мае, когда запрет транс-перехода уже обсуждался на законодательном уровне, но еще не был принят. „Залетел буквально в последний вагон“, — говорит он.

В пятницу 18 ноября Министерство юстиции России обратилось в Верховный суд с иском, а по сути — с требованием признать „международное движение ЛГБТ“ экстремистской организацией и запретить его деятельность на территории страны. Это уже третья инициатива по ограничению прав квир-людей в России за последний год. В прошлом ноябре был принят закон, полностью запрещающий „гей-пропаганду“ (до него „пропаганда“ была запрещена только среди несовершеннолетних). Затем в июле 2023 года был принят закон, запрещающий трансгендерный переход — смену документов и медицинское вмешательство для транс-людей.

Первая мысль, которая пришла в голову 18-летнему Даниэлю, когда он услышал новости о том, что российский Минюст хочет признать „движение ЛГБТ“ экстремистской организацией: „**** какой ужас), меня посадят“.

У Министерства юстиции и российских властей нет задачи „переловить“ всех квир-людей в России, согласен и Александр Верховский, руководитель центра „Сова“, который занимается изучением антиэкстремистской политики (признан в России „иноагентом“). „Это слишком масштабная задача, и ее ставить так нельзя“, — говорит он. Скорее, последствия этого иска будут направлены на ЛГБТ-организации, их сотрудников и активистов.

„В сознании любого человека путается принадлежность к этой социальной группе (квир-людей) и какая-то общественно-политическая активность. И присутствует некий страх, что это же мешанина будет и у правоприменителей“, — добавляет Михайлова.

Удовлетворение иска Минюста Верховным судом не влечет за собой противоправное существование самих квир-персон в России — такой вывод делает юрист на основе тех формулировок из этого иска, которые были распространены в СМИ. Какие аргументы, мотивы и формулировки Минюст использовал в суде для запрета „ЛГБТ-движения“ — неизвестно, так как суд проходил в закрытом режиме.

Тем не менее понятно, что сейчас квир-люди в России путаются в формулировках закона и переживают за собственную безопасность, говорит Михайлова: „Надо, чтобы люди знали и понимали: что-то, что они ЛГБТК+ персоны, не означает, что они экстремисты. И даже если они об этом открыто где-то говорят, это не означает, что тут же кто-то сможет в рамках российского странно применяемого законодательства их обвинить в экстремизме“.

То, что Верховный суд удовлетворил иск Минюста, не значит, что в России станет законным привлекать к какой-либо ответственности квир-людей за частные проявлениях их жизни, объясняет юрист правозащитной ЛГБТ-организации „Выход“ (включена властями России в реестр „иноагентов“) Ксения Михайлова.

Если коротко, то нет, но у квир-людей появилось множество угроз попасть под преследования за свою публичную деятельность.

Под угрозой преследования в таком случае оказываются руководители, сотрудники, участники и волонтеры ЛГБТ-инициатив. При этом если организация оказывает какую-либо помощь квир-людям, юридическую или психологическую, то те, кто обращается к ней за помощью, под угрозу преследования не попадают. „Получение помощи от ЛГБТ-организации не является участием в ее деятельности. Оказывать помощь нельзя. Получать можно“, — говорит юрист.

Чтобы признать какую-либо ЛГБТ-организацию экстремистской, в суде придется доказывать, что она якобы является структурным подразделением несуществующего „движения ЛГБТ“. Но есть опасения, что „поскольку такого движения не существует и, соответственно, границ у него нет, то доказать причастность будет гораздо проще, чем к деятельности какого-то существующего движения“, замечает Ксения Михайлова.

Однако под угрозой могут находиться как зарегистрированные организации, так и незарегистрированные движения и инициативы, их участники и создатели. „Из-за того, что какое-то объединение не зарегистрировано, не значит, что его не признают структурным подразделением вот этого „международного движения ЛГБТ“. Но нужна какая-то внешняя активность для этого“, — говорит Михайлова.

Иск Минюста направлен против различных ЛГБТ-организаций, инициатив и публичных активистов, считает Михайлова. Под самым большим риском находятся ЛГБТ-организации, которые до этого были признаны властями России „иностранными агентами“. В созданном Минюстом реестре иноагентов сейчас около 30 инициатив и людей, связанных с ЛГБТ-сообществом.

В иске Минюста говорится, что необходимо признать экстремистским „международное общественное движение ЛГБТ“, так как в его деятельности выявлены признаки „возбуждения социальной и религиозной розни“. Однако речь идет о несуществующей структуре, подчеркивает юрист Ксения Михайлова, так как такого формального объединения попросту нет. К тому же в России нет такой зарегистрированной структуры — нет решения о создании этого движения, его управляющих органов и прочего (накануне рассмотрения иска Минюста в суде группа активистов и правозащитников учредила организацию „Международное общественное движение ЛГБТ“, чтобы вступить в дело, однако Верховный суд их заявлении об участии в процессе проигнорировал).

„Люди, которые проходят по уголовным делам по АУЕ — это в основном либо лидеры локального криминального мирка, или люди, которые на этом делают деньги, торгуют символикой. И определить таким образом просто: если человек что-то про АУЕ сказал, написал — вот, значит, это АУЕ и есть. Таким образом это и определяется, без всяких, честно говоря, затей“. Верховский предполагает, что так будет и с ЛГБТК+.

Верховский сравнивает признание „ЛГБТ-движения“ экстремистским с точно таким же признанием экстремистской организацией „движения АУЕ“ и запретом его в России в 2020 году. АУЕ — это российская тюремная субкультура, которая не является формальной организацией — что не помешало Верховному суду признать ее таковой и запретить. Судя по правоприменению запрета АУЕ, суды доказывают причастность человека к этой псевдоорганизации просто тем, что эта аббревиатура где-то упоминалась или была написана.

Участие в экстремистской организации регулируется уголовной статьей 282.2 УК, которая подразумевает до шести лет колонии для участников такой организации, либо до 10 лет — для ее создателей.

Таким образом, публичные выступления ЛГБТ-активистов на международных конференциях или публикации на ресурсах, посвященных тематике ЛГБТК+, могут привести к уголовному делу об участии в экстремистской организации, говорит Верховский.

„Активисты с неизбежностью будут связаны с какими-нибудь зарубежными структурами. Это связь не обязательно в смысле их членства где-то, это в данном случае и не требуется. А связь в виде каких-нибудь рабочих контактов. А они, естественно, есть у любых ЛГБТ-групп, которые действуют в России“, — прогнозирует Верховский.

После того как организация будет признана судом экстремистской, она и все ее структуры должны быть ликвидированы. Нарушением уголовного законодательства считается продолжение какой-либо деятельности этой организации после ее ликвидации, комментирует Александр Верховский из „Совы“. При этом для государства есть и другой способ преследовать ЛГБТ-активистов по экстремистской статье.

При этом то, что официальной символики у несуществующей организации быть не может, не будет смущать российских правоохранителей, уверены эксперты. Когда Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального признали в России экстремистской организацией (ФБК также признан в РФ „иноагентом“ и запрещен), то под запрет попала вся символика ФБК и проекта „Умное голосование“. Протоколы составлялись за упоминание „Умного голосования“ в соцсетях и за изображение красного восклицательного знака, который ассоциируется с кампанией Навального, отмечал общественный проект „Роскомсвобода“ (тоже в российском реестре „иноагентов“). Штрафы выписывались и за старые посты в соцсетях, которые были опубликованы людьми задолго до признания ФБК экстремистами.

„Здесь более или менее понятно сразу, про какую символику пойдет речь. И тут масштаб будет совсем другой, потому что тут никого особенно не жалко. Наказание маленькое — 1-2 тысячи рублей. Поэтому это такая как бы профилактическая работа“, — говорит Верховский.

Александр Верховский предполагает, что административных дел за демонстрацию „радуги“ или другой связанной символики будет сильно больше, чем уголовных дел — так сейчас происходит и с другими организациями, признанными экстремистскими в России.

Запрещенной становится символика, которая, по мнению властей, может ассоциироваться с экстремистской организацией. „Соответственно — какая это конкретная символика, заранее мы не узнаем, Но скорее всего, это будет радужный флаг как минимум. А узнаем мы конкретно, только когда начнутся привлечения к административной ответственности“, — поясняет Михайлова.

„Да и любая публичная активность, например, в соцсетях с надписью ЛГБТ, тоже может быть воспринята как причастность к деятельности этого некоего движения. Но, скорее всего, это будет касаться деятельности именно организаций и активистов“, — считает она.

В зоне риска в итоге окажется любая деятельность, которая будет связывать человека с ЛГБТК+-организацией или инициативой. Особенно с теми, которые уже признаны „иностранными агентами“, так как в этом случае будет легче всего доказать причастность к „международному движению ЛГБТ“, прогнозирует Ксения Михайлова.

„Это был шок. Конечно, в последнее время мы понимаем, что происходит в нашей стране, и это какой-то полнейший ад, — рассказывает Карина о своих эмоциях на фоне новостей об иске Минюста. — У нас сообщество, которое нас принимает, принимающая среда, как это ни парадоксально, в России может быть. И этот принимающий микроклимат был большой опорой. А что будет дальше — я, честно, не знаю“.

После появления новостей о том, что Минюст хочет признать „движение ЛГБТ“ экстремистским, Карина (имя героини изменено) и ее семья впервые серьезно задумались о переезде. Карина живет в России с супругой и двумя детьми. Все это время она и ее жена „были открытыми“, и в учебных заведениях детей тоже не скрывали, что живут в гомосексуальном браке. Карина говорит о своем близком круге как о „безопасном микроклимате“, который сейчас оказался под угрозой. Сама Карина работает психологом, и почти все ее клиенты — люди из ЛГБТ-комьюнити.

Помимо этого, власти смогут объявлять людей „сторонниками ЛГБТ-движения“ и таким образом запрещать этим людям выдвигать свои кандидатуры на выборах разных уровней. Так происходило с теми, кто поддерживал Алексея Навального. В 2021 году на выборы в Мосгордуму не пустили Илью Яшина и Олега Степанова. Избирательные комиссии, а затем и суд отказались регистрировать их в качестве кандидатов именно из-за того, что они поддерживали структуру, признанную экстремистской. В качестве доказательств суд указал, что Степанов — глава московского штаба Навального, а Яшин — один из организаторов митинга 2019 года, где звучали призывы к протестным акциям (Яшин признан в России „иноагентом“).

Еще одно требование законодательства — это то, что теперь при публичном упоминании темы ЛГБТК+ нужно будет делать пометку о том, что „ЛГБТ-движение“ признано экстремистским российскими властями и запрещено в России.

„Понятно, что если человек радугу в детском мультике нарисовал, то от иска он отобьется. А если это будет хоть какое-то иметь отношение по контексту к ЛГБТ — то нет“, — полагает Верховский.

До этого Карина и ее семья думали, уезжать ли им из России, но это были только размышления о будущем: „Если оно совсем близко подойдет, и мы почувствуем себя небезопасно“. „Раньше мы думали: подумаем, ехать или не ехать. А сейчас, скорее всего, вопрос стоит, что нужно ехать. Но вопрос когда, прямо сейчас или спокойно через год“, — добавляет она.

О таких же размышлениях говорит и 30-летний Алексей (имя изменено): „Это все грустно, печально и очень тревожно. Никто из моих знакомых прям вот с пятницы (когда было объявлено об иске Минюста) не стал собирать чемоданы, но, скорее, все находятся в режиме ожидания. Ждут, как дальше будут развиваться эти события“.

В похожей ситуации находится и Даниэль. Он говорит, что будет постепенно собирать пакет документов для того, чтобы в будущем иметь возможность подавать на беженство в европейских странах. „Нет какого-то отчаяния или чего-то еще. Сейчас, по большей части, настроение у людей — просто злость. Просто уже ненависть настолько достигла максимума“, — говорит Даниэль о том, как он и его друзья переживают последние новости.

То, что формально признание „ЛГБТ-движения“ экстремистской организацией не будет угрожать частной жизни квир-людей в России, не значит, что это не повлияет на них негативно, предупреждает Ксения Михайлова.

Например, будет затруднено получение медицинской, психологической или другой помощи квир-людям, поскольку специалисты будут опасаться, что и их объявят экстремистами.

К тому же квир-люди будут бояться открыто говорить о себе, потому что не будут знать, считается ли это экстремизмом или нет. „Они не захотят, чтобы кто-то подумал, что это экстремизм, написал на них заявление. Дальше они будут долго разбираться с сотрудником полиции, что они говорили, чего они не говорили“, — прогнозирует юрист.

Об этом говорит и Алексей: „Наверное, я не осмелюсь средь бела дня теперь выйти в какой-нибудь футболке или кепочке с каким-нибудь даже намеком на радужный флаг“.