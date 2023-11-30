Олимпиады-2030 в Латвии не будет: МОК начал переговоры с Францией

На минувшей неделе Стокгольм вместе с Сигулдой официально подали заявку на проведение Олимпийских игр в 2030 году. Латвийскому городу планировалось доверить проведение соревнований по санному спорту, бобслею и скелетону, пишет Rus.delfi.lv.

Также среди заявителей была Франция, которая выразила готовность принять Олимпиаду в альпийских регионах. В среду Исполнительный комитет МОК начал официальные переговоры, чтобы зимние спортивные игры прошли именно там.

В свою очередь, по поводу проведения зимней Олимпиады в 2034 году МОК начал переговоры с Солт-Лейк-Сити в США, который уже принимал игры в 2002 году.

Комиссия основывала свои рекомендации на презентациях кандидатов и переговоров с ними. Основными причинами начала целенаправленных переговоров с Францией о проведении олимпиады в Альпах были желание снова сделать регион привлекательным для туристов за счет создания более устойчивой стратегии туризма для зимних видов спорта в контексте изменений климата и идея использовать уже существующие спортивные объекты, а также превосходный опыт Франции в организации большинства соревнований высшего уровня по зимним видам спорта. Кроме того, в следующем году в Париже планируются летние Олимпийские игры.

Кандидатура Франции на Олимпийские игры 2030 года пользуется большой поддержкой со стороны частного сектора, а несколько партнеров Олимпиады 2024 года выразили готовность продолжить сотрудничество в долгосрочной перспективе. Также кандидатуру этой страны поддерживает большинство местных жителей, и правительство на ее стороне – получены гарантийные письма от президента и глав регионов.

Стокгольм и Сигулда также вместе подали заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года, но потерпели неудачу. Спортивный форум пройдет в Милане и Кортине-д’Ампеццо (Италия).

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