„Я отморозил пенис. Он еще не начал таять“. Лыжники рассказали об интимной проблеме

Во-первых, провал Йоханнеса Клэбо. Он взял лишь бронзу в спринте, а в „разделке“ и масс-старте остался далеко за пределами топ-3. Норвежец настолько не в форме, что решил пропустить второй этап КМ в Елливаре. Не факт, что он приедет и в Эстерсунд, сообщает Sport24.

Во-вторых, Джессика Диггинс в коньковом масс-старте проявила себя очень мощно. Она финишировала без перчатки в лютый мороз, с чужой палкой и разбитым до крови лицом на втором месте. Американка уже в норме, не в обиде на шведку Эббу Андерссон, сломавшую ей палку, и того, кто неудачно передал ей инвентарь на трассе.

В-третьих, ряд лыжников оказались не готовы к финским морозам. Первым о деликатной проблеме с обморожением пениса во время масс-старта рассказал швед Калле Хальварссон. Подобный опыт у него пару лет назад уже был.

„Я отморозил пенис. Серьезно. Я лежал в обогревательной комнате 10 минут и пытался отогреть его. Это чертовски больно.

В этом сезоне я хочу побороться за Кубок мира. Тем более в этом году чемпионата мира нет. „Тур де Ски“ также будет иметь важное значение“, — цитирует Хальварссона Dagbladet.

Поддержать лыжника сразу же решил норвежец Петтер Нортуг. Во времена своей карьеры он и сам сталкивался с подобным.

„Хочу сказать Хальварссону: „Добро пожаловать в клуб!“ Я понимаю его ощущения, потому что сам испытал это. Я также восстанавливался после гонки, в которой отморозил свои гениталии. Я после этого лечился больше года. Я не понимал, что со мной происходило. Надеюсь, для Калле восстановление пройдет быстрее, чем для меня“, — сказал Нортуг TV2.

Неприятным масс-старт получился и для Реми Линдхольма. Причем в карьере у финского лыжника было подобное во время Олимпиады-2022 в Пекине. Тогда он получил обморожение во время марафона.

„Сейчас все не так ужасно, как в прошлом сезоне. Но он еще не начал таять. Возможно, моя девушка могла бы быть более обеспокоена“, — приводит слова Линдхольма Iltalehti.