„Я отморозил пенис. Он еще не начал таять“. Лыжники рассказали об интимной проблеме(1)
Кубок мира по лыжным гонкам в финской Руке получился относительно скучным в плане гонок, но некоторые интересные моменты там все же были.
Во-первых, провал Йоханнеса Клэбо. Он взял лишь бронзу в спринте, а в „разделке“ и масс-старте остался далеко за пределами топ-3. Норвежец настолько не в форме, что решил пропустить второй этап КМ в Елливаре. Не факт, что он приедет и в Эстерсунд, сообщает Sport24.
Во-вторых, Джессика Диггинс в коньковом масс-старте проявила себя очень мощно. Она финишировала без перчатки в лютый мороз, с чужой палкой и разбитым до крови лицом на втором месте. Американка уже в норме, не в обиде на шведку Эббу Андерссон, сломавшую ей палку, и того, кто неудачно передал ей инвентарь на трассе.
В-третьих, ряд лыжников оказались не готовы к финским морозам. Первым о деликатной проблеме с обморожением пениса во время масс-старта рассказал швед Калле Хальварссон. Подобный опыт у него пару лет назад уже был.
„Я отморозил пенис. Серьезно. Я лежал в обогревательной комнате 10 минут и пытался отогреть его. Это чертовски больно.
В этом сезоне я хочу побороться за Кубок мира. Тем более в этом году чемпионата мира нет. „Тур де Ски“ также будет иметь важное значение“, — цитирует Хальварссона Dagbladet.
Поддержать лыжника сразу же решил норвежец Петтер Нортуг. Во времена своей карьеры он и сам сталкивался с подобным.
„Хочу сказать Хальварссону: „Добро пожаловать в клуб!“ Я понимаю его ощущения, потому что сам испытал это. Я также восстанавливался после гонки, в которой отморозил свои гениталии. Я после этого лечился больше года. Я не понимал, что со мной происходило. Надеюсь, для Калле восстановление пройдет быстрее, чем для меня“, — сказал Нортуг TV2.
Неприятным масс-старт получился и для Реми Линдхольма. Причем в карьере у финского лыжника было подобное во время Олимпиады-2022 в Пекине. Тогда он получил обморожение во время марафона.
„Сейчас все не так ужасно, как в прошлом сезоне. Но он еще не начал таять. Возможно, моя девушка могла бы быть более обеспокоена“, — приводит слова Линдхольма Iltalehti.
Олимпийский чемпион 1976 года Юха Мието отреагировал на случившееся с соотечественником и дал совет, как избежать обморожения.
„В мое время оборудование было гораздо хуже. Когда было очень холодно, в штаны засовывали газету, так что становилось только хуже. В мороз я часто восстанавливался, бегая в одних шерстяных носках. Я мог даже пробежать некоторое расстояние босиком.
Сауна и прорубь. Я повторял это много раз. Иногда я сидел у проруби и ждал, когда она замерзнет. Так я улучшил кровообращение и выработал устойчивость к холоду.
Позвоните Реми и расскажите ему об этом. А если не верите, пусть Реми позвонит мне, и я дам конкретные инструкции“, — цитирует Мието Iltalehti.
Интересный совет оказался не только у Мието. Канадец Девон Кершоу рассказал, как на этапе Кубка мира в Рыбинске получил обморожение, но не такое сильное, чтобы столкнуться с серьезными проблемами по мужской части.
„Помню, в России, в Рыбинске, я выступал на Кубке мира в коньковой гонке на 15 км и победил. В гонках коньком мороз бьет по паху сильнее, чем в классике, так как ты раскрываешься для ветра при отталкивании. Конечно, у спортсменов есть трусы с ветрозащитой. Обычно они справляются со своей функцией, но во время гонки в России было -18 или -19 градусов, дул ветер.
В таких условиях вы берете изоленту и заклеиваете ветрозащиту. Если сделаете это и все равно отморозите область паха, вам место в фильмах для взрослых. Значит, у вас большой размер и изоленты не хватило. В остальных случаях все должно быть в порядке. У меня двое детей благодаря трусам с ветрозащитой“, — сказал чемпион мира FasterSkier.
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