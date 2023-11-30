У украинского лыжника нашли новый вид допинга. Он первым в истории нарвался на дисквалификацию за это

После дисквалификации на горнолыжном Кубке мира Рагнхиль Мувинкель казалось, что по закону подлости и в лыжах должен попасться кто-то- из норвежцев, но нет. Герой вообще неожиданный, пишет Sport24.

На 10-километровую „разделку“ классикой не был допущен 22-летний украинец Олег Мищенко.

Когда новость о недопуске появилась, было непонятно, что конкретно сделал не так Мищенко. Фтор напрашивался, но утверждать ничего было нельзя. Теперь же все ясно. По какой именно причине „запрещенка“ оказалась на лыжах украинца — предстоит узнать. Пока от украинской стороны новостей никаких.

„В прошедший уик-энд забанили первого лыжника за использование фтора. Бедный украинский спортсмен, который явно просто недостаточно очистил свои лыжи. Я спрашивал, как такое возможно. Мне ответили, что со всеми командами проводились беседы, передавалась информация, организовывались мастер-классы. А потом такой провал.

Я переписывался с одной из украинских лыжниц, и она сказала, что это единственный этап Кубка мира в году, на котором выступала она, другие женщины и, полагаю, мужчины тоже. Украинские ребята борются за старт и упускают такую возможность. Уверен, это был полный облом. Почему бы просто не дать этому парню еще одну пару лыж? Хотя я понимаю, что правила должны быть едины для всех“, — сказал журналист Натаниэль Херц FasterSkier.

Мищенко только начинает карьеру в лыжах. Все его успехи пока связаны с домашними стартами, хотя он уже заглядывал на лыжеролллерный Кубок мира, выступал на Универсиаде и пробежал одну гонку в рамках Кубка мира. Последнее, кстати, случилось в Руке год назад — спринт закончился для Олега на стадии пролога (66-й).

Когда лыжники из элиты узнали о случившемся, посочувствовали Мищенко. Также они заявили, что хоть это и грустно, им приятно видеть рабочую систему.

„Для него недопуск к соревнованиям — грустно. Но я рад, что система работает. Если у кого-то на лыжах есть фтор, ему не следует разрешать кататься на них. Это абсолютно верно“, — сказал Калле Хальварссон Aftonbladet.