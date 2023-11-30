ВИДЕО | „Если Эстония закроет границы, находящиеся в России обратно попасть не смогут“. Правительство рассказало о новых решениях

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Маргус Цахкна сообщил, что Кая Каллас находится за границей на очень важном мероприятии. Она возглавляет эстонскую делегацию на крупнейшей в мире климатической конференции в Дубае. „Все мировые лидеры там. Эстония впервые представлена отдельным павильоном“, - сказал министр.

1 декабря Эстония впервые будет отмечать День безопасности. Обычно это день, когда вспоминают погибших полицейских, но теперь его значение расширится. „В этот день мы хотим выразить признательность всем, кто обеспечивает нашу внутреннюю безопасность: будь то спасатели, помощники полицейских, добровольцы. Этих людей по всей Эстонии насчитывается почти 10 000 человек“. Вопрос безопасности в современном мире становится все более актуальным, не только на внутригосударственном, но и на международном уровне.

Глядя на происходящее в Финляндии, Эстония не исключает, что нам тоже в случае необходимости придется закрыть границу с РФ. „В связи с этим хочу сказать нашим жителям, что если Эстония закроет границы, те, кто будет находиться на российской стороне, обратно попасть не смогут. Сейчас однозначно не рекомендуется ездить в Россию, так как мы не знаем, когда давление на наши границы станет таким большим, что нам придется временно их закрыть“, - сказал министр.

Мадис Каллас напомнил, что с 8 января общественный транспорт на уездных линиях становится платным для всех людей работоспособного возраста. Более подробно читайте ЗДЕСЬ.