ВИДЕО | „Если Эстония закроет границы, находящиеся в России обратно попасть не смогут“. Правительство рассказало о новых решениях(13)
Сегодня в 12 часов в Доме Стенбока состоялась пресс-конференция правительства, в которой приняли участие министр иностранных дел Маргус Цахкна, министр регионального развития Мадис Каллас и министр социальной защиты Сигне Рийсало.
Смотрите запись с синхронным переводом на русский язык!
Маргус Цахкна сообщил, что Кая Каллас находится за границей на очень важном мероприятии. Она возглавляет эстонскую делегацию на крупнейшей в мире климатической конференции в Дубае. „Все мировые лидеры там. Эстония впервые представлена отдельным павильоном“, - сказал министр.
1 декабря Эстония впервые будет отмечать День безопасности. Обычно это день, когда вспоминают погибших полицейских, но теперь его значение расширится. „В этот день мы хотим выразить признательность всем, кто обеспечивает нашу внутреннюю безопасность: будь то спасатели, помощники полицейских, добровольцы. Этих людей по всей Эстонии насчитывается почти 10 000 человек“. Вопрос безопасности в современном мире становится все более актуальным, не только на внутригосударственном, но и на международном уровне.
Глядя на происходящее в Финляндии, Эстония не исключает, что нам тоже в случае необходимости придется закрыть границу с РФ. „В связи с этим хочу сказать нашим жителям, что если Эстония закроет границы, те, кто будет находиться на российской стороне, обратно попасть не смогут. Сейчас однозначно не рекомендуется ездить в Россию, так как мы не знаем, когда давление на наши границы станет таким большим, что нам придется временно их закрыть“, - сказал министр.
Мадис Каллас напомнил, что с 8 января общественный транспорт на уездных линиях становится платным для всех людей работоспособного возраста. Более подробно читайте ЗДЕСЬ.
Рийсало сообщила, что сейчас продолжаются дискуссии о том, каким образом и в каких объемах будут применены налоговые льготы к людям с ограниченными возможностями при оплате автомобильного налога. Министр дала понять, что хорошим решением может стать повышение пособий, а не конкретные налоговые льготы. „Хочу подчеркнуть, что если мы говорим о частичной или полной компенсации автомобильного налога или о налоге на регистрацию, то мы помогаем тем людям с недостатками здоровья, которые имеют возможность купить машину. Но нам известно, что многие люди с ограниченными возможностями живут в относительной бедности, да и абсолютная бедность не является для этой целевой группы чем-то незнакомым. Поэтому через пособия мы сможем помочь большему количеству людей с ограниченными возможностями“.
Что касается снижения рождаемости, по словам министра, проблема действительно серьезная и будет усугубляться. С этим сталкиваются по всей Европе. Свою лепту внесла и пандемия, когда люди просто боялись планировать детей. Министерство намерено проанализировать, каким образом можно стимулировать процесс, но ясно, что только лишь мерами финансовой поддержки ситуацию не исправить.
Министр Цахкна добавил, что государство не может диктовать, сколько детей рожать. Это решение семьи, прежде всего женщины. „Конечно, мы обеспокоены. Количество эстонцев должно увеличиваться. У меня, например, четверо детей, но люди сами должны решать, сколько детей заводить и заводить ли вообще“, - отметил министр. Он тоже подчеркнул, что эти решения зависят не от пособий, а от чувства уверенности и долгосрочных перспектив.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.