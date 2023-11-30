ВИДЕО | Финский гонщик „Формулы-1“ выпустил календарь с обнаженными фотографиями

В видеоролике показаны места и ситуации, в которых Боттас делал фотографии для календаря. Фотографии были сделаны в общественных местах города, в квартире финна и на природе.

Подписчики Кромвель в Instagram были в восторге от видео, а раздел комментариев наполнился позитивными сообщениями. Больше всего лайков набрал комментарий, в котором Боттасу предлагалось сделать карьеру в OnlyFans.

На прошлой неделе Боттас заявил, что от продажи календаря на благотворительность собрано 120 000 евро. Стоимость одного календаря составляет 20 евро, четверть из которых финн пожертвует на исследования рака простаты.

В прошедшем сезоне Формулы-1 Боттас выступал за команду Alfa Romeo и закончил год на 15-м месте.

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