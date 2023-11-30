МОК утвердил смену гражданства трех россиян перед Олимпиадой в Париже

Исполком МОК одобрил перед Олимпийскими играми в Париже смену спортивного гражданства девяти спортсменам, в том числе трем россиянам — велогонщикам Валерии Любимовой и Михаилу Яковлеву, а также борцу Георгию Тибилову. Об этом на пресс-конференции сообщил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.

Любимова выступает в дисциплине BMX и будет представлять Францию. В Федерации велосипедного спорта России в октябре сообщили, что она давно переехала в эту страну с родителями.

Яковлев, бронзовый призер чемпионата мира 2021 года в кейрине (велотрек), уведомил ФВСР о намерении выступать за Израиль еще в августе 2022 года.

Борец греко-римского стиля Тибилов в начале года перешел в сборную Сербии и в этом году выиграл бронзу на чемпионате мира и европейском первенстве.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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