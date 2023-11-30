ФОТО | „Таммека“ разгромила команду первой лиги в первом переходном матче за право играть в высшей лиге
Тартуская „Таммека“, завершившая прошедший сезон в высшей лиги на 9-м месте, и футбольный клуб „Виймси“, занявшая второе место в первой лиге, проведут переходной матч за право играть в следующем сезоне в высшей лиге чемпионата Эстонии по футболу. „Таммека“ одержала уверенную победу в первом матче со счетом 5:0.
„Таммека“ вышел вперед на 11-й минуте после гола Ахмеда Адебайо Башера, а в конце первого тайма 21-летний нигериец оформил дубль.
Сразу после перерыва итальянец Джакомо Уджери сделал счет 3:0, а на 64-й минуте Танель Таммик отправил в ворота „Виймси“ четвертый гол. Победную точку в матче на 89-й минуте поставил Доминик Лаанеотс.
Ответный матч состоится в воскресенье, 3 декабря, в 12:30 в Тарту.
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