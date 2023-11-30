ФОТО | „Таммека“ разгромила команду первой лиги в первом переходном матче за право играть в высшей лиге

„Таммека“ вышел вперед на 11-й минуте после гола Ахмеда Адебайо Башера, а в конце первого тайма 21-летний нигериец оформил дубль.

Сразу после перерыва итальянец Джакомо Уджери сделал счет 3:0, а на 64-й минуте Танель Таммик отправил в ворота „Виймси“ четвертый гол. Победную точку в матче на 89-й минуте поставил Доминик Лаанеотс.

Ответный матч состоится в воскресенье, 3 декабря, в 12:30 в Тарту.

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