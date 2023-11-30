ЛИГА ЧЕМПИОНОВ | „Интер“ отыгрался с 0:3, а „Манчестер Юнайтед“ упустил победу и рискует остаться за бортом плей-офф

В группе А „Манчестер Юнайтед“ сыграл вничью со стамбульским „Галатасараем“ (3:3), выигрывая по ходу встречи со счетом 3:1. Голы Алехандро Гарначо и Бруну Фернандеша позволили „Манчестер Юнайтед“ быстро выйти вперед со счетом 2:0, но на 29-й минуте полузащитник „Галатасарая“ Хаким Зиеш забил со штрафного и отыграл один мяч.

На 55-й минуте полузащитник „Манчестер Юнайтед“ Скотт Мактоминей вернул преимущество в два мяча, но вскоре Зиеш снова забил гол со штрафного. На 71-й минуте полузащитник „Галатасарая“ Керем Актюркоглу сравнял счёт в матче.

Во втором матче этой же группы мюнхенская „Бавария“ сыграла вничью с „Копенгагеном“ (0:0).

„Манчестер Юнайтед“ попадет в плей-офф только в том случае, если сможет обыграть дома „Баварию“ в последнем туре, а „Галатасарай“ и „Копенгаген“ сыграют вничью.

В группе B лондонский „Арсенал“ дома обыграл французский „Ланс“ со счетом 6:0. Во второй игре этой же группы „Севилья“ дома выигрывала со счетом 2:0 у ПСВ, но на 66-й минуте осталась в меньшинстве из-за красной карточки Лукаса Окампоса и проиграла со счетом 2:3.

„Арсенал“ и ПСВ обеспечили себе выход в плей-офф ЛЧ.

В группе C „Реал“ дома уверенно обыграл „Наполи“ со счетом 4:2, а в Португалии „Брага“ и немецкий „Унион“ сыграли вничью - 1:1. „Брага“ пропустила на 42-й минуте от Робина Госенса, оставшись в меньшистве, но во втором тайме нападающий португальского клуба Альваро Джало сравнял счёт.

В группе D миланский „Интер“ и „Реал Сосьедад“ уже обеспечили себе место в плей-офф. „Интер“ в первом тайме на выезде проигрывал лиссабонской „Бенфике“ со счетом 0:3, но затем итальянцы забили три гола, и игра завершилась со счетом 3:3. „Реал Сосьедад“ сыграл дома вничью с „РБ Зальцбургом“ (0:0).

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