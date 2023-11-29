ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (644-й день) | В Украине погиб уже седьмой российский генерал. Украина получила от ЕС 300 тысяч снарядов из обещанного миллиона
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки нанесли 14 ракетных и 80 авиационных ударов, совершили 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вечером 28 ноября российские силы применили 21 ударный дрон „Шахед“, все беспилотники уничтожены.
Авиационным ударам подверглись: Ивановка, Степная-Новоселовка Харьковской области; Спорное, Часов Яр, Торецк Донецкой области; Змиевка, Берислав, Казацкое Херсонской области.
Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.
За прошедшие сутки произошло 87 боевых столкновений. Вооруженные силы Украины отбили российские атаки в районе населенных пунктов Синьковка, Петропавловка Харьковской области, Тернов, Богдановка, Клещеевка, Андреевка, Северное, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Старомайорское, Водяное Донецкой области, Вербовое, Работино Запорожской области.
Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, ведут наступательную операцию на мелитопольском направлении, удерживают занятые позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Авиация ВСУ за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения российской армии и три — по зенитно-ракетным комплексам. Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, пять средств противовоздушной обороны, девять артиллерийских средств, склад боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы.
Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 29 ноября российские силы атаковали Украину ударными дронами типа „Шахед“. Беспилотники запустили из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае. Кроме того, по заявлению Воздушных сил, российские войска запустили управляемые авиационные ракеты Х-59 из воздушного пространства оккупированной Херсонской области.
Всего в атаке, по данным украинских сил, задействовали 21 ударный беспилотник и три ракеты. Основным направлением беспилотников стала Хмельницкая область, ракеты летели на юг страны.
В отражении атаки участвовали истребители, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.
В Воздушных силах утверждают, что все запущенные российские беспилотники уничтожили в пределах Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Киевской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областей. Две управляемые авиационные ракеты уничтожили в Николаевской области, а третья „не достигла желаемой цели“, добавили в Воздушных силах.
Региональные администрации Украины сообщили о последствиях российских обстрелов в минувшие сутки:
В Донецкой области ранены семь человек, повреждены около 20 жилых домов и пять объектов инфраструктуры.
В Запорожской области из-за атаки дрона погибла 67-летняя местная жительница. Из-за обстрелов ранены четверо. Разрушены 10 жилых домов и объектов инфраструктуры.
В Херсонской области из-за обстрелов ранены четыре человека. Под удар попали жилые кварталы и административное здание.
В Днепропетровской области в Никопольском районе погиб один человек, ранены трое. Повреждены жилые дома, административное здание, два промышленных предприятия.
В Харьковской области повреждены или разрушены жилые дома, учебное заведение, административное здание, два супермаркета, десять частных гаражей. Никто не пострадал.
В Белгородской области в минувшие сутки из-за обстрелов ВСУ пострадали два человека, заявил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, повреждены четыре частных дома и производственное помещение одного из предприятий.
В организме жены главы украинской разведки Марианны Будановой и других отравленных, предположительно, обнаружили мышьяк, заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк. Он сослался на информацию, полученных от своих бывших коллег в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины.
По словам Кондратюка, кроме Марианны Будановой симптомы отравления выявили у нескольких сотрудников ГУР. Факт отравления, отметил собеседник издания, „не подлежит сомнению“. Каким образом это попало в организм, должно ответить следствие.
Отношения между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным оцениваются как ужасные, пишет издание The Economist со ссылкой на источники.Незаванный собеседник в правительстве Украины заявил, что конфликт в руководстве страны стал „предсказуемым“ результатом зашедшей в тупик контрнаступательной операции. Стороны пытаются переложить с себя ответственность за провал. При этом многие в украинском правительстве солидарны с „трезвыми выводами“ Залужного о ситуации на фронте, сказал источник журнала.“Политики говорят, что их генералы — идиоты, прошедшие советское обучение. А генералы говорят, что политики — мешающие им дураки“, — добавил он.
Спикер украинского парламента Стефанчук отрицает конфликт Зеленского и Залужного. В интервью Politico он назвал эту информацию „слухами“ и „российской пропагандой“, которая распространялась по „российским каналам“.“Никогда не было ни одного случая напряженности между политическим и военным руководством“, — заявил Стефанчук.
16-летний сын главы Чечни Адам Кадыров назначен куратором батальона имени шейха Мансура. Об этом объявил депутат Госдумы Адам Делимханов. „Это назначение стало закономерным результатом значительных заслуг Адама в деле отстаивания религиозных, семейных и культурных ценностей нашего народа“, — заявил депутат. Батальоном имени шейха Мансура, входящим в состав Минобороны РФ, командует фигурант дела об убийстве Бориса Немцова Руслан Геремеев.
Брифинг Минобороны РФ. Главное
На донецком направлении российская армия улучшила положение по переднему краю и заняла населенный пункт Артемовское (Хромово) в Донецкой области.
Вооруженные силы РФ отразили атаки украинских войск в районе населенных пунктов Лиман Первый Харьковской области, Ямполовка, Шумы, Артемовское и Клещеевка, Новомихайловка Донецкой области, а также в районе Серебрянского лесничества.
Российская армия поразила живую силу ВСУ в районе Угледара, Антоновки, Никольского Донецкой области, Каменского и Работино Запорожской области.
ВС РФ в течение суток уничтожили украинские цеха по производству радиолокационных станций, радар комплекса С-300, склады топлива и авиационных средств поражения ВСУ, а также живую силу и технику в 107 районах.
В Донецкой области в районе населенного пункта Межевое сбит украинский МиГ-29, в районе Новооленовки — Су-25.
Путин не пойдет на мир в Украине, пока не узнает результаты выборов президента США в ноябре 2024 года, заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента США, выступавший перед журналистами после встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе. Чиновник говорил на условиях анонимности, чтобы сообщить итоги встречи. Слова представителя Госдепа приводит агентство Reuters.
В США опасаются, что потенциальная победа бывшего президента Дональда Трампа на выборах может подорвать поддержку Киева со стороны Запада. Трамп, который претендует на переизбрание в 2024 году, ранее резко критиковал то, как США поддерживают Киев.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с главой НАТО Йенсом Столтенбергом, заявил, что Киев не пойдет на территориальные уступки.
„Наша стратегическая задача — восстановление контроля над границей 1991 года — остается неизменной и ничто нас не остановит“, — заявил министр в начале своего выступления на встрече с журналистами.
По его словам, Киев слышит идеи об „уступках“ и „договоренностях с Россией“. „Люди, которые это предлагают, должны прежде всего предложить подобное своим правительствам — отдать кому-то часть своей территории, своих людей. Пусть они это сделают, и мы увидим, можно ли об этом говорить“, — сказал Кулеба.
Дмитрий Кулеба также заявил, что „победа Украины в интересах не только самой Украины, но и всего Североатлантического альянса“. По его словам, защищать Европу без Украины — это „неблагодарное дело“.
„Особенно потому, что у нас самая мощная сейчас армия в Европе. Мы повышаем нашу взаимосовместимость с НАТО. Мы в значительной степени де-факто становимся армией НАТО ввиду наших способностей и принципов управления“, — добавил министр.
После заседания Совета Украина-НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нет никакой системы, способной „фундаментально изменить ситуацию на поле боя“ в Украине, даже самолеты F-16, которые Украине пообещали несколько западных стран, прежде всего Нидерланды и Дания.
„Очень важно отметить, что F-16 сделают определенные изменения, они усилят прочность Украины, чтобы увеличить потери российской армии. F-16 также укрепит и противовоздушную оборону Украины. Но мы должны понимать, что нет никакой системы, которая бы фундаментально изменила бы ситуацию на поле боя“, — заявил генсек НАТО.
Главное из выступления генсека НАТО Йенса Столтенберга:
▪️НАТО и Украина подписали программу сотрудничества на следующий год, которая включает энергобезопасность и подготовку ВСУ;
▪️Россия имеет очень значительный запас ракет в преддверии зимы, недооценивать ее нельзя;
▪️Сроки поставок на Украину F-16 пока неизвестны;
▪️Поставки Украине F-16 — это „не серебряная пуля“, которая позволит фундаментально изменить ситуацию на поле боя.
В среднем за все время войны 75% респондентов заявляли, что они поддерживают действия российской армии в Украине, говорится в докладе центра Карнеги по изучению России и Евразии, который подготовили директор „Левада-центра“ Денис Волков и политолог Андрей Колесников на основе результатов опросов и фокус-групп. Эта цифра практически не изменилась с предыдущего доклада исследователей, опубликованного год назад.
Число тех, кто не поддерживает войну, тоже остается стабильным: в среднем 19-20% респондентов, пишут исследователи. В октябре 2022 года так отвечали 20%, в октябре 2023 года - 16%. С начала войны практически не изменился и состав этой группы: в основном это молодые люди из крупных городов, использующие интернет в для получения информации.
Опрос социологической группы „Рейтинг“: если будет проводиться соответствующий референдум, 78% опрошенных в Украине готовы проголосовать за вступление в ЕС, 77% — в НАТО. Против выступают лишь по 5% респондентов. При этом идею вступления в НАТО только в пределах тех территорий, которые сейчас подконтрольны Киеву, поддерживают лишь 40% украинцев, 53% называют ее неприемлемой.
Цифры поддержки вступления в ЕС и НАТО в последние месяцы немного снизились: в июле за это выступали 85% и 83% соответственно.
Четверо полицейских погибли и 18 человек получили ранения при ударе HIMARS по „отделу полиции“ в оккупированном селе Юбилейное Херсонской области, сообщило агентство ТАСС. Ранее Центр национального сопротивления, созданный Силами специальных операций ВСУ, сообщил, что украинские войска ударили по селу Юбилейное, когда там проходило совещание чиновников, назначенных российскими силами.
Прокуратура Москвы передала в суд дело против украинской певицы, победительницы Евровидения Джамалы. Как сообщила прокуратура Москвы, 4 апреля 2022 года Сусана Джамаладинова, находясь за пределами РФ, опубликовала в соцсети запись, „содержащую заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных Сил РФ в ходе проведения специальной военной операции“. Тогда Джамала опубликовала пост о преступлениях российских военных в Буче, отметили украинские СМИ.
В Украине погиб уже седьмой российский генерал — Владимир Завадский, его части воевали в Херсонсщине. Это первая потеря высшего офицера Минобороны РФ с середины лета. По данным телеграм-канала „russia no context“, Завадский командовал 14-м армейским корпусом и погиб в результате подрыва на мине.
Организация выпускников Московского высшего общевойскового командного училища „Кремль“ подтвердила гибель в Украине генерал-майора Владимира Завадского. В сообщении говорится, что он погиб 28 ноября. Причина смерти в сообщении не уточняется.
Украина получила от ЕС около 300 тысяч снарядов из обещанного миллиона. Эти цифры подтвердил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он выразил мнение, что задержки имеют технический характер.
У меня нет оснований считать, что у Запада не хватает политической воли, чтобы наращивать помощь Украине. Но есть много чисто технической, очень профессиональной работы, которая должна быть выполнена, чтобы достигать результатов в этой сфере.
ЕС в марте пообещал поставить Украине миллион снарядов за 12 месяцев. В ноябре в Минобороны Германии усомнились, что это изначально было „реалистичной целью“.
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