ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (644-й день) | В Украине погиб уже седьмой российский генерал. Украина получила от ЕС 300 тысяч снарядов из обещанного миллиона

Всего в атаке, по данным украинских сил, задействовали 21 ударный беспилотник и три ракеты. Основным направлением беспилотников стала Хмельницкая область, ракеты летели на юг страны.

Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 29 ноября российские силы атаковали Украину ударными дронами типа „Шахед“. Беспилотники запустили из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае. Кроме того, по заявлению Воздушных сил, российские войска запустили управляемые авиационные ракеты Х-59 из воздушного пространства оккупированной Херсонской области.

Авиация ВСУ за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения российской армии и три — по зенитно-ракетным комплексам. Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, пять средств противовоздушной обороны, девять артиллерийских средств, склад боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы.

Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки нанесли 14 ракетных и 80 авиационных ударов, совершили 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вечером 28 ноября российские силы применили 21 ударный дрон „Шахед“, все беспилотники уничтожены.

Отношения между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным оцениваются как ужасные, пишет издание The Economist со ссылкой на источники.Незаванный собеседник в правительстве Украины заявил, что конфликт в руководстве страны стал „предсказуемым“ результатом зашедшей в тупик контрнаступательной операции. Стороны пытаются переложить с себя ответственность за провал. При этом многие в украинском правительстве солидарны с „трезвыми выводами“ Залужного о ситуации на фронте, сказал источник журнала.“Политики говорят, что их генералы — идиоты, прошедшие советское обучение. А генералы говорят, что политики — мешающие им дураки“, — добавил он.

По словам Кондратюка, кроме Марианны Будановой симптомы отравления выявили у нескольких сотрудников ГУР. Факт отравления, отметил собеседник издания, „не подлежит сомнению“. Каким образом это попало в организм, должно ответить следствие.

В организме жены главы украинской разведки Марианны Будановой и других отравленных, предположительно, обнаружили мышьяк, заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк. Он сослался на информацию, полученных от своих бывших коллег в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины.

В Белгородской области в минувшие сутки из-за обстрелов ВСУ пострадали два человека, заявил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, повреждены четыре частных дома и производственное помещение одного из предприятий.

В Харьковской области повреждены или разрушены жилые дома, учебное заведение, административное здание, два супермаркета, десять частных гаражей. Никто не пострадал.

В Днепропетровской области в Никопольском районе погиб один человек, ранены трое. Повреждены жилые дома, административное здание, два промышленных предприятия.

В Херсонской области из-за обстрелов ранены четыре человека. Под удар попали жилые кварталы и административное здание.

В Донецкой области ранены семь человек, повреждены около 20 жилых домов и пять объектов инфраструктуры.

В Воздушных силах утверждают, что все запущенные российские беспилотники уничтожили в пределах Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Киевской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областей. Две управляемые авиационные ракеты уничтожили в Николаевской области, а третья „не достигла желаемой цели“, добавили в Воздушных силах.

Путин не пойдет на мир в Украине, пока не узнает результаты выборов президента США в ноябре 2024 года, заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента США, выступавший перед журналистами после встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе. Чиновник говорил на условиях анонимности, чтобы сообщить итоги встречи. Слова представителя Госдепа приводит агентство Reuters.

ВС РФ в течение суток уничтожили украинские цеха по производству радиолокационных станций, радар комплекса С-300, склады топлива и авиационных средств поражения ВСУ, а также живую силу и технику в 107 районах.

Вооруженные силы РФ отразили атаки украинских войск в районе населенных пунктов Лиман Первый Харьковской области, Ямполовка, Шумы, Артемовское и Клещеевка, Новомихайловка Донецкой области, а также в районе Серебрянского лесничества.

На донецком направлении российская армия улучшила положение по переднему краю и заняла населенный пункт Артемовское (Хромово) в Донецкой области.

16-летний сын главы Чечни Адам Кадыров назначен куратором батальона имени шейха Мансура. Об этом объявил депутат Госдумы Адам Делимханов. „Это назначение стало закономерным результатом значительных заслуг Адама в деле отстаивания религиозных, семейных и культурных ценностей нашего народа“, — заявил депутат. Батальоном имени шейха Мансура, входящим в состав Минобороны РФ, командует фигурант дела об убийстве Бориса Немцова Руслан Геремеев.

Спикер украинского парламента Стефанчук отрицает конфликт Зеленского и Залужного. В интервью Politico он назвал эту информацию „слухами“ и „российской пропагандой“, которая распространялась по „российским каналам“.“Никогда не было ни одного случая напряженности между политическим и военным руководством“, — заявил Стефанчук.

В США опасаются, что потенциальная победа бывшего президента Дональда Трампа на выборах может подорвать поддержку Киева со стороны Запада. Трамп, который претендует на переизбрание в 2024 году, ранее резко критиковал то, как США поддерживают Киев.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с главой НАТО Йенсом Столтенбергом, заявил, что Киев не пойдет на территориальные уступки.

„Наша стратегическая задача — восстановление контроля над границей 1991 года — остается неизменной и ничто нас не остановит“, — заявил министр в начале своего выступления на встрече с журналистами.

По его словам, Киев слышит идеи об „уступках“ и „договоренностях с Россией“. „Люди, которые это предлагают, должны прежде всего предложить подобное своим правительствам — отдать кому-то часть своей территории, своих людей. Пусть они это сделают, и мы увидим, можно ли об этом говорить“, — сказал Кулеба.

Дмитрий Кулеба также заявил, что „победа Украины в интересах не только самой Украины, но и всего Североатлантического альянса“. По его словам, защищать Европу без Украины — это „неблагодарное дело“.

„Особенно потому, что у нас самая мощная сейчас армия в Европе. Мы повышаем нашу взаимосовместимость с НАТО. Мы в значительной степени де-факто становимся армией НАТО ввиду наших способностей и принципов управления“, — добавил министр.

После заседания Совета Украина-НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нет никакой системы, способной „фундаментально изменить ситуацию на поле боя“ в Украине, даже самолеты F-16, которые Украине пообещали несколько западных стран, прежде всего Нидерланды и Дания.

„Очень важно отметить, что F-16 сделают определенные изменения, они усилят прочность Украины, чтобы увеличить потери российской армии. F-16 также укрепит и противовоздушную оборону Украины. Но мы должны понимать, что нет никакой системы, которая бы фундаментально изменила бы ситуацию на поле боя“, — заявил генсек НАТО.

Главное из выступления генсека НАТО Йенса Столтенберга: