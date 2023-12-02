„Я был поражен мнением общества о конопле“. Хозяин подпольной плантации в Рыуге готовился к легализации наркотика(12)
Хозяева наркофермы получили финансирование даже от мультимиллионера, входящего в число богатейших людей страны
Глава „предприятия“ Бруно инвестировал в плантацию почти миллион евро
Бруно объяснил полиции, что намеревался пожертвовать часть урожая государству
„Смысл того, почему я начал выращивать коноплю, заключался в желании выйти к обществу с настоящей коноплей“, - говорит Бруно Стернфельдт, который за возделывание конопли был на шесть лет отправлен за решетку.
„Я хотел привлечь внимание общественности и изменить мнение людей о каннабисе. Была также надежда изменить законы“, - говорит после провала своего предприятия Бруно, создавший в Рыуге незаурядную плантацию по выращиванию наркотического растения. За два года он планировал заработать три миллиона евро.