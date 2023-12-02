ЧП и криминал
02.12.2023, 16:42

„Я был поражен мнением общества о конопле“. Хозяин подпольной плантации в Рыуге готовился к легализации наркотика

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  • Хозяева наркофермы получили финансирование даже от мультимиллионера, входящего в число богатейших людей страны

  • Глава „предприятия“ Бруно инвестировал в плантацию почти миллион евро

  • Бруно объяснил полиции, что намеревался пожертвовать часть урожая государству

Бруно многим рассказывал о том, что намерен снять о своем хозяйстве документальный фильм
Бруно многим рассказывал о том, что намерен снять о своем хозяйстве документальный фильм
ФОТО: Kohtutoimik

„Смысл того, почему я начал выращивать коноплю, заключался в желании выйти к обществу с настоящей коноплей“, - говорит Бруно Стернфельдт, который за возделывание конопли был на шесть лет отправлен за решетку.

„Я хотел привлечь внимание общественности и изменить мнение людей о каннабисе. Была также надежда изменить законы“, - говорит после провала своего предприятия Бруно, создавший в Рыуге незаурядную плантацию по выращиванию наркотического растения. За два года он планировал заработать три миллиона евро.

Для достижения своей цели он привлек к незаконному бизнесу друзей и членов своей семьи, которых Бруно убедил брать всё новые и новые кредиты. Эта дорожка и привела всю компанию под суд и за решетку.

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