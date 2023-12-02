„Я был поражен мнением общества о конопле“. Хозяин подпольной плантации в Рыуге готовился к легализации наркотика

„Я хотел привлечь внимание общественности и изменить мнение людей о каннабисе. Была также надежда изменить законы“, - говорит после провала своего предприятия Бруно, создавший в Рыуге незаурядную плантацию по выращиванию наркотического растения. За два года он планировал заработать три миллиона евро.

Для достижения своей цели он привлек к незаконному бизнесу друзей и членов своей семьи, которых Бруно убедил брать всё новые и новые кредиты. Эта дорожка и привела всю компанию под суд и за решетку.